Manuel Pellegrini se encuentra en una encrucijada. El Ingeniero aún no renueva con el Real Betis y la selección chilena comienza a coquetear a escondidas, como la canción de Camilo Sesto.

Si bien el técnico aún tiene contrato vigente, las señales desde la ANFP apuntan a que en el corto plazo puede ser el nuevo DT de la Roja. Incluso, Pedro Carcuro reveló un movimiento sorpresivo que lo encamina.

Sin embargo, otras voces quieren que se quede, como la de su regalón Antony. Pero otros, también quieren ver al chileno vestido con el buzo de la selección chilena.

Fue sensación en las Eliminatorias y quiere ver a Manuel Pellegrini en la Roja

Uno de quienes sueña con ver al Ingeniero dirigiendo a la selección chilena en las próximas Eliminatorias Sudamericanas es uno que fue sensación en el último proceso, y los lleva a un Mundial tras 16 años de espera.

Se trata de Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, quien de visita en nuestro país por el Mundial Sub 20, reveló el deseo de ver a Manuel Pellegrini como nuevo técnico de la Roja.

“Esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si Manuel quiere y si el país quiere”, reveló en De Fútbol Se Habla Así de DSports.

Manuel Pellegrini ha hecho historia en el Betis, pero ¿seguirá en el club? Foto: Getty Images.

Luego, el técnico argentino que devolvió a Paraguay a una Copa del Mundo puso en un altar al Ingeniero. “Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y ha llevado el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Ingeniero en el Betis?

Manuel Pellegrini tiene contrato vigente con el Betis hasta el 30 de junio de 2026, tras la última renovación. Tanto dirigentes del club andaluz, como el propio Ingeniero, han reconocido que no han podido avanzar hacia un nuevo vínculo, con la selección chilena coqueteando a lo lejos.

