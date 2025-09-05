Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En Perú ya piensan en un encuentro que tiene historia, la cual quieren saldar.

El Romántico Viajero finalmente avanzó a la ronda de los ocho mejores luego de la decisión de la Conmebol, quienes decidieron mantener el resultado que se estaba dando en cancha entre los dirigidos por Gustavo Álvarez e Independiente de Avellaneda.

En Alianza Lima recuerdan a U. de Chile

Más allá de toda la polémica que ha despertado en Argentina la decisión de que pase Universidad de Chile, en Perú ya piensan en lo que será la llave con Alianza Lima. Los Íntimos han hecho una gran campaña y quieren pasar a la semifinal.

El partido entre el Romántico Viajero y los limeños tiene su propia historia. En el 2010 los chilenos dejaron eliminados a Alianza Lima en los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquella serie estuvo marcada por el agónico y polémico gol de Felipe Seymour, el cual fue convalidado tras un fuerte reclamo de Gerardo Pelusso. Los peruanos reclamaban offside de Diego Rivarola.

“Muchos lo toman como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que será un encuentro difícil y que tenemos la primera chance en casa, donde debemos sacar ventaja“, indicó Alan Cantero, delantero de Alianza Lima. El argentino intentó calmar las pasiones.

La ida será el 18 de septiembre en Perú, mientras el encuentro de vuelta se jugará el 25 de septiembre en Chile. La U tiene que definir el recinto, ya que el Estadio Nacional no estará disponible. El partido de vuelta no contará con público por la sanción a los Azules tras los incidentes contra Independiente.

“Es una lástima que no podamos contar con nuestra gente allá, ellos siempre nos acompañan y son muy importantes. Igual sabemos que su apoyo estará presente desde donde estén”, cerró Alan Cantero. En Perú ya viven la llave contra Universidad de Chile.