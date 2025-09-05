Universidad de Chile se transformó en el último clasificado a cuartos de final de Copa Sudamericana. Tras el fallo de Conmebol, finalmente se decidió dejar descalificado a Independiente los graves hechos registrados el 20 de agosto.

La U finalmente ahora será rival de Alianza Lima. Pero además debe cumplir con los siete partidos de visita y local sin público. Medida que decidió el máximo organismo del continente, y que también se extendió para el cuadro trasandino.

El tema es que ahora en Azul Azul deslizan la opción de poder palear con Conmebol dicha cantidad de encuentros sin hinchada. Al menos como dueños de casa. Por lo que en los próximos días se podrían registrar novedades.

“La U espera bajar de cuatro a cinco partidos”, adelantó Francisco Caneo en Radio Cooperativa. “Quieren negociar en especial los partidos de local. Están dispuestos a jugar más partidos de visita sin público, pero que sean disminuidos los de local”, complementó sobre la medida que se prepara de cara a la próxima participación azul en torneos internacionales.

Así las cosas, el medio citado también indicó que la U mantiene la postura de no jugar la Supercopa. Tal como han recalcado desde Azul Azul, no están dispuestos a disputar dicho encuentro ante Colo Colo en este momento clave de la temporada.

Incluso se informó que el próximo lunes 15 ya quieren viajar hacia Perú para preparar en el país vecino con bastante antelación el duelo ante Alianza Lima por cuartos de final de Copa Sudamericana.

Cabe consignar que el primer duelo será el 18 de septiembre y luego la revancha en Chile el próximo 25 del mismo mes.