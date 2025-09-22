La declaración de Alexis Sánchez, quien manifestó que se ve jugando un nuevo Mundial con Chile a los 42 años sigue dando que hablar, tanto así que la opinión se divide por el sueño del tocopillano.

Una frase que se da en medio de la reestructuración de la selección chilena, quien tuvo sus dos últimos partidos bajo el interinato del técnico Nicolás Córdova, pero donde no saben a futuro quién tomará las riendas.

Según el lineamiento de Córdova, todos los jugadores activos de la generación dorada quedan fuera de juego para el nuevo proceso, algo que también cree Rodrigo Goldberg.

El Polaco, como comentarista deportivo en radio Cooperativa, asegura que más allá de lo que crea Alexis, hay que agradecerle eternamente, pero saber que su regreso es repetir errores históricos.

¿Qué le dicen a Alexis en la Roja?

Fue en la editorial del programa de Cooperativa Deportes donde el ex jugador de Universidad de Chile y la selección chilena habló sobre Alexis, donde asegura que es un problema que el tocopillano debe quedar aparte.

“Alexis Sánchez vuelve a ser noticia, a los 36 años se puso la camiseta del Sevilla y demostró que todavía le queda hambre en el fútbol, pero lo más llamativo es que quiere jugar el mundial por chile a los 42 años”, explicó.

“Lo que llama la atención es su ambición que contrasta con la realidad del fútbol chileno, donde mientras Alexis se exige para estar en la elite, nuestro torneo se achica, se juega poco y sigue sin producir figuras. La Roja sin recambio hace que Alexis sienta que pueda estar“, detalla.

Por eso deja en claro que Alexis sabe que no hay un nuevo jugador que tome el protagonismo, por lo que se ofrece a llevar las riendas: “Si consideramos un jugador de 42 años es porque en un país futboleros estamos hasta las masas. Y lo estamos. Alexis lo sabe, quizás por eso no se rinde, porque mas allá de si llega o no, hay que creer y soñar en grande, algo que núestro futbol parece olvidar”.

“Alexis hizo suficiente por la selección en dos décadas, seguir esperando algo de él a esa edad es injusto. Gracias Alexis, pero ya no es tu responsabilidad. Esperar algo de él sería seguir repitiendo los errores de los últimos procesos”, finalizó.