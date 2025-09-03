Para explicar las ausencias de jugadores de Coquimbo Unido en la Roja, Nicolás Córdova aludió a dos jugadores adultos y también al juvenil Martín Mundaca, quien recibió una directa crítica por su marginación en la selección chilena que será anfitriona del Mundial Sub 20.

“Quedó afuera por rendimiento. Lo llamamos y no tuvo el nivel que esperábamos, esto es alto rendimiento”, expuso Córdova sin saber que eso desataría un escándalo en el que opinó hasta el alcalde de Coquimbo. Y que todavía genera algunas reacciones.

Por ejemplo, la de Rodrigo Goldberg, quien aprovechó de sumarse a la postura que explicó el seleccionador interino de Chile. “Estoy totalmente de acuerdo con Córdova. Para mi gusto, la gran fuerza que tiene Coquimbo Unido es colectiva”, aseguró el Polaco en Cooperativa Deportes.

Martín Mundaca ante Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Tiene nombres como (Sebastián) Galani, (Alejandro) Camargo, (Manuel) Fernández y (Bruno) Cabrera atrás. Mucho buen jugador que probablemente está en su mejor momento, pero no necesariamente a nivel internacional”, explicó el Polaco Goldberg. Y también le dio un pequeño consejo a Martín Mundaca.

Polaco Goldberg guía a Mundaca, el joven de Coquimbo que fue reprendido en público por Córdova

Para Rodrigo Goldberg, a Martín Mundaca hay que llevarlo de tal modo que tome las palabras de Córdova como un acicate. “Espero de corazón que lo tome como una motivación y no como un palo ni como que lo mató”, dijo el ex futbolista de Universidad de Chile y gerente deportivo de Azul Azul.

“Es difícil porque quedó mal. Te nominaron, no rendiste y no te llamaron más. Pero eso no quiere decir que no van a llamar de nuevo. Si sigue en este camino, va a estar”, expuso Goldberg sobre Mundaca, quien en 2024 tuvo una irrupción ilusionante en el Barbón. Hizo tres goles en 17 partidos del Campeonato Nacional.

Martín Mundaca ha jugado apenas 331 minutos en 2025 por Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

También admitió que tiene otro jugador que le provoca buenas sensaciones. “Chandía también va a estar. Los dos me gustan mucho. Pero creo que hoy es súper innecesario desgastarse en una cuestión que no tiene pies ni cabeza”, sentenció Rodrigo Goldberg, siempre con el micrófono de Cooperativa Deportes.

