Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Aconsejan a Martín Mundaca, el joven de Coquimbo Unido que fue criticado por Córdova: “De corazón espero…”

En Coquimbo se provocó un escándalo luego de las palabras de Córdova contra Martín Mundaca. ¡Le dieron estos tips al joven aurinegro!

Por Jorge Rubio

Nicolás Córdova fue demasiado directo con un juvenil de Coquimbo Unido.
Nicolás Córdova fue demasiado directo con un juvenil de Coquimbo Unido.

Para explicar las ausencias de jugadores de Coquimbo Unido en la Roja, Nicolás Córdova aludió a dos jugadores adultos y también al juvenil Martín Mundaca, quien recibió una directa crítica por su marginación en la selección chilena que será anfitriona del Mundial Sub 20.

“Quedó afuera por rendimiento. Lo llamamos y no tuvo el nivel que esperábamos, esto es alto rendimiento”, expuso Córdova sin saber que eso desataría un escándalo en el que opinó hasta el alcalde de Coquimbo. Y que todavía genera algunas reacciones.

Por ejemplo, la de Rodrigo Goldberg, quien aprovechó de sumarse a la postura que explicó el seleccionador interino de Chile. “Estoy totalmente de acuerdo con Córdova. Para mi gusto, la gran fuerza que tiene Coquimbo Unido es colectiva”, aseguró el Polaco en Cooperativa Deportes.

Martín Mundaca ante Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Martín Mundaca ante Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Tiene nombres como (Sebastián) Galani, (Alejandro) Camargo, (Manuel) Fernández y (Bruno) Cabrera atrás. Mucho buen jugador que probablemente está en su mejor momento, pero no necesariamente a nivel internacional”, explicó el Polaco Goldberg. Y también le dio un pequeño consejo a Martín Mundaca.

Guarello le aconseja a Córdova que sea como Gareca en la Roja: “Tiene que fumar debajo del agua”

ver también

Guarello le aconseja a Córdova que sea como Gareca en la Roja: “Tiene que fumar debajo del agua”

Polaco Goldberg guía a Mundaca, el joven de Coquimbo que fue reprendido en público por Córdova

Para Rodrigo Goldberg, a Martín Mundaca hay que llevarlo de tal modo que tome las palabras de Córdova como un acicate. “Espero de corazón que lo tome como una motivación y no como un palo ni como que lo mató”, dijo el ex futbolista de Universidad de Chile y gerente deportivo de Azul Azul.

Publicidad

“Es difícil porque quedó mal. Te nominaron, no rendiste y no te llamaron más. Pero eso no quiere decir que no van a llamar de nuevo. Si sigue en este camino, va a estar”, expuso Goldberg sobre Mundaca, quien en 2024 tuvo una irrupción ilusionante en el Barbón. Hizo tres goles en 17 partidos del Campeonato Nacional.

Martín Mundaca ha jugado apenas 331 minutos en 2025 por Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Martín Mundaca ha jugado apenas 331 minutos en 2025 por Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

También admitió que tiene otro jugador que le provoca buenas sensaciones. “Chandía también va a estar. Los dos me gustan mucho. Pero creo que hoy es súper innecesario desgastarse en una cuestión que no tiene pies ni cabeza”, sentenció Rodrigo Goldberg, siempre con el micrófono de Cooperativa Deportes.

Publicidad
Bichi Borghi defiende con todo a Nicolás Córdova en la polémica: “Cuando fui DT de Chile…”

ver también

Bichi Borghi defiende con todo a Nicolás Córdova en la polémica: “Cuando fui DT de Chile…”

Lee también
Alcalde ex futbolista furioso con el DT de la Roja: "¡Incomprensible!"
Selección Chilena

Alcalde ex futbolista furioso con el DT de la Roja: "¡Incomprensible!"

Staff de Coquimbo le fija gran desafío a su chico maravilla
Campeonato Nacional

Staff de Coquimbo le fija gran desafío a su chico maravilla

Joya de Coquimbo busca revancha contra la U
Campeonato Nacional

Joya de Coquimbo busca revancha contra la U

Danilo Díaz alerta: "Conmebol quiere reanudar el partido, dos tiempos de..."
U de Chile

Danilo Díaz alerta: "Conmebol quiere reanudar el partido, dos tiempos de..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo