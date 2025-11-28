Gracias a la tremenda campaña de Coquimbo Unido, que se consagró campeón en la Liga de Primera a cuatro fechas del final, el equipo de Esteban González ganó su derecho a disputar la Copa Libertadores de América. Y por el funcionamiento institucional, también una osada comparación.

Al periodista de DSports Chile Rodrigo López se le ocurrió trazar un paralelo entre el Barbón y uno de los clubes modelos del continente: Independiente del Valle, cuadro ecuatoriano destacado por su formación de futbolistas y su gran capacidad de venta.

“Hiciste un muy buen análisis, el equipo y la institución han crecido muchísimo. Ya con el complejo inmediatamente das un salto de calidad. Tiene todo para poder competir y prepararse de la mejor manera posible”, expuso el Chino González en el programa De Fútbol Se Habla Así.

El gimnasio de Coquimbo Unido en el complejo Las Rosas. (Foto: Coquimbo Unido).

“Como cuerpo técnico intentamos usar todos los recursos que nos brinda el club. Es muy importante que el fútbol joven esté a la par con el proyecto del primer equipo. Sabemos que en esta tierra hay mucho jugador que se puede promover al primer equipo”, manifestó el otrora lateral derecho de Cobreloa y Huachipato, entre otros clubes.

Y dio la lista de esos futbolistas surgidos en el puerto. “Martín Mundaca, Sebastián Cabrera, que tiene un poco más de edad pero se formó en el club, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Benjamín Chandía”, marcó el director técnico que también trabajó en aquel rol en Deportes Concepción.

Esteban González junto a Martín Mundaca, uno de los juveniles que tuvo el primer equipo campeón. (Eduardo Fortes/Photosport).

Este elogio no fue desmedido según la opinión de Esteban González, DT que encumbró a Coquimbo Unido a ganar su primer título y lo tendrá en un torneo a lo largo de América. Para el Chino, esta comparación tiene sus cuestiones ciertas. Y él las destacó.

“Es un lindo proyecto, una hoja de ruta que nosotros diseñamos en la parte de alto rendimiento en el primer equipo. Nos permitió crear una planificación estratégica y avanzar desde ahí”, expuso el Chino González, quien se mantuvo como entrenador aurinegro tras haber sido el ayudante de Fernando Díaz.

Habrá que ver si el camino institucional del Barbón es el mismo que el de Independiente del Valle, cuyo funcionamiento genera admiración en muchas partes del mundo e incluso se vio refrendado con títulos internacionales: tiene dos Copas Sudamericana, una Recopa y una final de la Libertadores.

