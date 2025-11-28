Es tendencia:
Comparan al campeón Coquimbo Unido con un club modelo de América y así responde Esteban González: “Es un lindo proyecto”

El Chino encontró la razón al periodista que se atrevió a comparar a los Piratas con un cuadro ecuatoriano que se erigió como un modelo en este lado del mundo. ¡Esto respondió el DT!

Por Jorge Rubio

Esteban González estuvo de acuerdo con la observación de un periodista.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTEsteban González estuvo de acuerdo con la observación de un periodista.

Gracias a la tremenda campaña de Coquimbo Unido, que se consagró campeón en la Liga de Primera a cuatro fechas del final, el equipo de Esteban González ganó su derecho a disputar la Copa Libertadores de América. Y por el funcionamiento institucional, también una osada comparación.

Al periodista de DSports Chile Rodrigo López se le ocurrió trazar un paralelo entre el Barbón y uno de los clubes modelos del continente: Independiente del Valle, cuadro ecuatoriano destacado por su formación de futbolistas y su gran capacidad de venta.

“Hiciste un muy buen análisis, el equipo y la institución han crecido muchísimo. Ya con el complejo inmediatamente das un salto de calidad. Tiene todo para poder competir y prepararse de la mejor manera posible”, expuso el Chino González en el programa De Fútbol Se Habla Así.

El gimnasio de Coquimbo Unido en el complejo Las Rosas. (Foto: Coquimbo Unido).

“Como cuerpo técnico intentamos usar todos los recursos que nos brinda el club. Es muy importante que el fútbol joven esté a la par con el proyecto del primer equipo. Sabemos que en esta tierra hay mucho jugador que se puede promover al primer equipo”, manifestó el otrora lateral derecho de Cobreloa y Huachipato, entre otros clubes.

Y dio la lista de esos futbolistas surgidos en el puerto. “Martín Mundaca, Sebastián Cabrera, que tiene un poco más de edad pero se formó en el club, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Benjamín Chandía”, marcó el director técnico que también trabajó en aquel rol en Deportes Concepción.

Esteban González junto a Martín Mundaca, uno de los juveniles que tuvo el primer equipo campeón. (Eduardo Fortes/Photosport).

Esteban González saca pecho con Coquimbo Unido y un paralelo con club modelo en América

Este elogio no fue desmedido según la opinión de Esteban González, DT que encumbró a Coquimbo Unido a ganar su primer título y lo tendrá en un torneo a lo largo de América. Para el Chino, esta comparación tiene sus cuestiones ciertas. Y él las destacó.

“Es un lindo proyecto, una hoja de ruta que nosotros diseñamos en la parte de alto rendimiento en el primer equipo. Nos permitió crear una planificación estratégica y avanzar desde ahí”, expuso el Chino González, quien se mantuvo como entrenador aurinegro tras haber sido el ayudante de Fernando Díaz.

Habrá que ver si el camino institucional del Barbón es el mismo que el de Independiente del Valle, cuyo funcionamiento genera admiración en muchas partes del mundo e incluso se vio refrendado con títulos internacionales: tiene dos Copas Sudamericana, una Recopa y una final de la Libertadores.

¿Cuándo juega U de Chile vs Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025?

Universidad de Chile será local ante Coquimbo Unido por la penúltima jornada de la Liga de Primera. El partido se jugará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental. El arbitraje correrá por cuenta de Diego Flores.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido fue campeón con varias fechas de anticipación en la Liga de Primera 2025, que aún no define los descendidos ni los clasificados a copas internacionales.

