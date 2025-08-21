Colo Colo vuelve a la acción tras la derrota por goleada frente a Universidad Católica en el clásico y este viernes abre la fecha 21 de la Liga de Primera, como visita contra Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

El duelo significará el debut de Hugo González y Luis Pérez como dupla técnica interina, esto tras la salida de Jorge Almirón en la banca.

Y hay novedades: la probable formación de Colo Colo contra Palestino está conformada por Fernando De Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant en ataque.

Es que Colo Colo tiene varias bajas, además de incorporar por fin a un jugador sub 21 entre los titulares, con urgencia de sumar minutos para la regla. Ese futbolista será Francisco Marchant.

ver también “Fuera de la nómina y a fin de año puede irse”: Daniel Arrieta revela nuevo caos con titular de Colo Colo

Las bajas de Colo Colo

Por su parte, Arturo Vidal debe cumplir castigo por sus reclamos al árbitro Felipe González contra Everton y Sebastián Vegas está sancionado por alcanzar su octava amarilla de la temporada.

Los citados de Colo Colo ante Palestino.

Publicidad

Publicidad

Alexander Oroz presenta un desgarro en los isquiotibiales y Óscar Opazo viene recién saliendo de una lesión. Los cuatro serán bajas.

Además, y pese a que no se concretó su fichaje en el Dynamo de la MLS, los entrenadores de Colo Colo decidieron no considerar a Alan Saldivia en la citación. Tampoco será alternativa del Cacique ante Palestino.

ver también “Como Colo Colo damos todo nuestro apoyo a U. de Chile”: Hugo González y un gesto de grandeza

El duelo entre Palestino y Colo Colo, por la fecha 21 de La Liga de Primera, está pactado para este viernes 22 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio de La Cisterna. Arbitrará Héctor Jona.

Publicidad