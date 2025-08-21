Es tendencia:
Colo Colo

La decisión que toma Hugo González con Esteban Pavez en su interinato en Colo Colo: “Si se le da…”

El técnico interino de Colo Colo señaló que ningún jugador tiene la camiseta asegurada, incluyendo los más criticados del plantel.

Por Miguel Gutiérrez

La decisión que toma Hugo González por Esteban Pavez en su interinato en Colo Colo.

Este viernes vuelve la acción en la Liga de Primera donde Colo Colo tendrá que visitar a Palestino, por la fecha 21 en el estadio Municipal de La Pintana. Los albos deben sumar de a tres puntos para pelear un lugar en copas internacionales.

Sin embargo, la crisis estaba desatada en el Estadio Monumental. Esta semana se ratificó la salida de Jorge Almirón como técnico, siendo Hugo González y Luis Pérez quienes asuman el banco por los próximos partidos.

En ese sentido, hay una especial preocupación por lo que será la formación del Cacique para visitar a los árabes, donde el nombre de Esteban Pavez está en el ojo del huracán.

La decisión del interino de Colo Colo por Esteban Pavez

El nombre de Pavez es cuestionado por muchos hinchas de Colo Colo, e incluso en el duelo ante Huachipato salió entre pifias en el Estadio Monumental. Además, con números en mano han apuntado al también capitán albo.

Pero en conferencia de prensa, el técnico interino del Cacique, Hugo González, fue consultado por la participación que tendrá Esteban Pavez durante su paso en la banca.

Ante los medios, González señaló que nadie tiene la camiseta ganada de inmediato en su mando. “Esteban es un muchacho que tiene impregnado el Cacique en el pecho, no podemos desconocer aquello. Como técnico para mí es un referente, y si rindió para atrás, aquí empieza otro tema“, señaló.

Esteban Pavez ha sido objeto de críticas entre los hinchas de Colo Colo. Foto: Photosport.

Luego, asegura que “si se le da la oportunidad y rinde, va a seguir jugando, y si no, deberá seguir preparándose para seguir creciendo futbolísticamente”.

En ese sentido, también agregó que no duda del compromiso de un criticado Esteban Pavez de cara a enfrentar el ciclo extraordinario que encabeza.

“Él entrega mucho dentro de la cancha, y desconocer eso no sería justo con Esteban. Si se le da la opción de jugar estoy seguro que va a rendir al cien para ser siempre el mejor”, cerró.

