Hugo González y Luis Pérez se estrenarán como dupla técnica de Colo Colo este viernes, ante Palestino. Duelo en el que los albos esperan volver al triunfo antes de jugar la próxima semana ante la U. de Chile en el Superclásico.

Dos entrenamientos han podido tener con el primer equipo y ya se ve la mano de lo que quieren plantear. Los tres defensores pasarán al olvido, pues pretenden formar un 4-3-3 en La Cisterna.

Lo llamativo es que volverá como titular uno de los jugadores más cuestionados del año. Esteban Pavez tiene la confianza de ambos técnicos y ha entrenado como titular.

Esto en desmedro de dos mediocampistas que llegaron esta temporada, pues tanto Felipe Méndez como Tomás Alarcón no aparecen en la oncena que saltará a enfrentar al Tino.

Esteban Pavez vuelve a la titularidad en Colo Colo

Cambio en la defensa de Colo Colo

También hay un cambio importante en la defensa de Colo Colo. El que vuelve a ser titular luego de su buen partido ante Everton en Viña del Mar es Jonathan Villagra, desplazando de ese lugar a Sebastián Vegas. No aparece Alan Saldivia, que emigrará a Estados Unidos.

Considerando que no podrá jugar Arturo Vidal, que seguramente volverá a la titularidad ante la “U” pues es regalón de Hugo González, queda de la siguiente manera la formación.

Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant.

El Cacique en esta segunda rueda solamente ha ganado un partido, ante La Serena en el Monumental. Esperan volver a abrazarse desde las 15 horas de este viernes en La Cisterna.

