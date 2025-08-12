La temporada 2025 de Colo Colo está lejos de ser la mejor y con varios nombres apuntados como los culpables. Entre ellos Jorge Almirón o Esteban Pavez, siendo este último el blanco de las críticas.

Los hinchas han perdido la paciencia con el capitán albo e incluso para el duelo ante Huachipato en el Estadio Monumental, salió entre pifias. Posterior a eso, recibió la férrea defensa del técnico.

Sin embargo, a través de las redes sociales, más específicamente en X (antes llamado Twitter), da vuelta una estadística que tiene al criticado jugador como protagonista.

La brutal estadística que complica a Esteban Pavez en Colo Colo

Esteban Pavez es uno de los más criticados del plantel y los hinchas ya se cansaron de verlo, al punto de que piden que pierda la titularidad. Incluso, recibió otra defensa el pasado fin de semana por parte de un histórico.

Pero en los números, los hinchas apuntan al capitán. El ejercicio fue hecho por el usuario @sebafuentes158 en la ya mencionada red social X. Sus números, eso si, llegaron hasta el partido con O’Higgins en San Fernando.

Todo nace por la discusión de la presencia el capitán en los partidos. “La Serena vamos perdiendo, sacan a Pavez y lo damos vuelta. O’Higgins juega Pavez y no ganamos. Huachipato vamos perdiendo, sale Pavez y lo empatamos. Everton vamos ganando, entra Pavez y terminamos empatando“, dice @NnegroP.

Esteban Pavez es apuntado por los hinchas como uno de los responsables del mal momento que vive Colo Colo en el 2025. Foto: Photosport.

Según el ejercicio matemático antes señalado, con Esteban Pavez en cancha, Colo Colo solo ha ganado tres partidos, empató siete y perdió nueve. En contraste, sin él, el Cacique ganó en siete ocasiones y empató dos. Eso si, falta por agregar ante Huachipato y Everton de las últimas dos semanas.

Aún así, y en el resumen hecho, con Pavez en el terreno de juego el Cacique solo rescata el 28% de los puntos posibles. Por otro lado, sin él, con menor cantidad de encuentros, Colo Colo puede tener el 85% de las unidades.

Partidos con Esteban Pavez en la cancha

Tomando como base el ejercicio realizado por el usuario de X, este es el desglose considerando los dos últimos compromisos:

Deportes Limache – Copa Chile: 2-2 (E)

Santiago Wanderers – Copa Chile: 1-0 (P)

Unión San Felipe – Copa Chile: 4-0 (G) *Sale en el 83′

Deportes La Serena – Liga de Primera: 1-3 (G)

O’Higgins – Liga de Primera: 0-1 (P)

Huachipato – Liga de Primera: 2-1 (P)

Everton – Liga de Primera: 2-0 (G) *Sale en el 80

Palestino – Liga de Primera: 1-1 (E)

Atlético Bucaramanga – Copa Libertadores: 3-3 (E) *Sale en el 93′

Santiago Wanderers – Copa Chile: 0-0 (E) *Sale en el ET

Racing – Copa Libertadores: 1-1 (E)

Deportes Limache – Liga de Primera: 1-0 (P) *Sale en el 67′ tras el 1-0

Fortaleza – Copa Libertadores: 4-0 (P) *Sale en el 74′ tras el 3-0

Deportes Limache – Copa Chile (2T): 4-1 (P) *Ingresa en el ET tras el 1-1

Racing – Copa Libertadores: 4-0 (P) *Sale en el 78′ tras el 3-0

Ñublense – Liga de Primera: 2-2 (E) *Sale en el ET tras el 1-2

Audax Italiano – Liga de Primera (2T): 2-1 (P) *Ingresa en el 57′ tras el 0-0

Universidad Católica – Liga de Primera: 2-0 (P) *Sale en el 83′ tras el 1-0

Universidad de Chile – Liga de Primera: 2-1 (P) *Expulsado en el 91′

O’Higgins – Liga de Primera: 1-1 (E)

Huachipato – Liga de Primera: 2-2 (E) *Sale en el 77′ tras el 1-2

Everton – Liga de Primera (2T): 1-1 (E) *Ingresa en el 68′ tras el 0-1

*El partido entre Colo Colo y Fortaleza iba 0-0 hasta antes de la suspensión, luego quedó por 0-3 a Fortaleza según resolución de la Conmebol. Dicho partido tenía a Esteban Pavez entre los titulares.

Partidos sin el jugador en la cancha

Unión San Felipe – Copa Chile: 0-1 (G)

Coquimbo Unido – Liga de Primera: 2-0 (G) *Ingresa en el 58′ tras el 2-0

Unión Española – Liga de Primera: 4-1 (G)

Atlético Bucaramanga – Copa Libertadores: 1-0 (G) *Ingresa en el ET tras el 1-0

Unión La Calera – Liga de Primera: 0-1 (G) *Ingresa en el 78′ tras el 0-1

Deportes Iquique – Liga de Primera: 2-2 (E) *Ingresa en el 61′ tras el 2-2

Cobresal – Liga de Primera: 4-0 (G) *Ingresa en el 69′ tras el 2-0

Audax Italiano – Liga de Primera (1T): 0-0 (E)* Ingresa en el 57′ y lo pierde Colo Colo

Deportes La Serena – Liga de Primera: 2-1 (G)

Everton – Liga de Primera (1T): 0-1 (G)* Ingresa tras el 0-1 en el 68′ y lo empata Colo Colo