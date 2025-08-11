Los cinco jugadores cuyas carreras no deben seguir en Colo Colo luego de un año para el olvido

Colo Colo ha tenido un año paupérrimo en todo aspecto. Los dirigentes peleados entre ellos, el entrenador apernado sin ningún tipo de reacción a la idea de juego y los futbolistas, los grandes protagonistas, con un rendimiento muy bajo.

Por eso hay jugadores que ya colmaron la paciencia de los hinchas del Cacique. Y aunque muchos de ellos tiene contrato durante el 2026 (e incluso hasta el 2027), lo cierto es que no merecen seguir en el cuadro Popular.

Los cincos jugadores que deben salir de Colo Colo

El primer apuntado es Esteban Pavez. El capitán de los albos, que termina contrato a fines del 2026, no ha rendido de buena manera e incluso perdió la titularidad en varios partidos.

A pesar de los cuestionamientos, aseguró hace algunas semanas que “me encanta lo que vivo en Colo Colo y no me quiero ir”. Será parte de la evaluación de fin de año.

Esteban Pavez es muy cuestionado en Colo Colo

Erick Wiemberg es otro de los jugadores que han tenido un mal año. Después de la lesión sufrida ante Fortaleza regresó de muy mala forma, pues ya no gravita en ataque y en defensa se ve poco sólido.

En este saco también entra Marcos Bolados. Muy discreto ha sido su desempeño luego de que se le renovara por un sueldo millonario a pedido de Jorge Almirón, pues fue importante el 2024.

Se le nota poco fino y ante Everton colmó la paciencia de muchos en la jugada en que no le tocó la pelota a Lucas Cepeda, desaprovechando así una gran oportunidad.

Marcos Bolados y Arturo Vidal son apuntados por los hinchas

Salomón Rodríguez sigue en la lista. No hay ni que describir que es uno de los peores refuerzos que Colo Colo ha tenido en su historia, pues no lleva ningún gol en el torneo y tampoco marcó en Copa Libertadores.

Además el ariete llegó como precio récord, costando según Aníbal Mosa 1,2 millones de dólares la mitad de su pase. Los albos tendrán que comprar el resto si juega una cantidad determinada de partidos. Tiene contrato hasta el 2027.

Finalmente muchos cuestionan al referente y uno de los grandes ídolos del fútbol chileno: Arturo Vidal.

Su aporte en el mediocampo ha sido muy diferente a la de su temporada de retorno en Colo Colo y ha hecho más noticia por hablar o las expulsiones, por lo que ya se escucha entre los fanáticos el “muchas gracias por todo, pero basta”.

Eso sí, el King tiene la opción de renovar automáticamente su contrato para el próximo año si suma 80 minutos más en el año, por lo que seguramente seguirá en el Monumental.