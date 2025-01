La llegada del argentino Claudio Aquino trae una buena noticia para Colo Colo, al ser su primer refuerzo para la temporada 2025, pero a su vez muchísima preocupación en los hinchas, particularmente por el número de su camiseta.

De hecho, el propio volante reconoció que “hubo un problema. Es un número que no lo uso mucho. Tengo un número en particular (22), pero lo tiene un compañero (Mauricio Isla)” y agregó que “Aníbal Mosa quería que usara el 10 y no tuve problema”.

El tema es que nadie parece haberle avisado a Aquino que esa camiseta posee “un peso gigante” en Colo Colo. Es que la lista de futbolistas que llegaron como figuras, vistieron ese número, y se fueron sin pena ni gloria es bastante extensa.

Aquino se preocupa: las “víctimas” de la maldición del 10 en Colo Colo

El último futbolista que portó ese número en el Cacique fue Pablo Parra, quien llegó como refuerzo pedido por el entonces técnico Gustavo Quinteros y tras apenas 16 encuentros en un año, se fue de la institución en junio de 2024.

Antes que el ex Universidad de Chile, quien usó la ’10’ de Colo Colo fue el chileno-neozelandés Marco Rojas, conocido también como el “Kiwi Messi”, quien apenas hizo un gol y cinco asistencias durante 18 juegos entre agosto de 2022 y junio de 2023, cuando partió a Oceanía.

Pero quizás el caso más potente de una “víctima” de esta maldición en el último lustro es el venezolano Christian Santos, que llegaba con pasos por Alemania, Bélgica y España, mas su paso fue para el olvido y se le recuerda más por su “buena pinta”.

Otros ilustres nombres que cayeron en la “maldición”

Como dijimos, la lista es larga. Agustín Bouzat la portó en el comienzo de su estancia en los albos (2021). Leonardo Valencia tuvo un polémico paso por el club con polémicas extrafutbolísticas. Jorge Valdivia tuvo una última etapa olvidable, con más lesiones que minutos.

Y para qué vamos a mencionar a otros que en el pasado se pusieron la ’10’ de Colo Colo mas decepcionaron. Ramón Fernández, Javier Reina, Facundo Coria o Miguel Ángel “Mágico” González forman parte de este “selecto” grupo que no quiere integrar Aquino.

