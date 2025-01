Claudio Aquino fue dirigido en Vélez Sarsfield de Argentina por Gustavo Quinteros, un entrenador que estuvo durante tres años y tres meses a la cabeza del plantel estelar de Colo Colo. Este jueves 9 de enero fue la presentación oficial del volante ofensivo de 33 años.

Y en la sala de prensa del estadio Monumental, donde estuvo acompañado por Aníbal Mosa y Daniel Morón, reveló algunas conversaciones con el DT. Y también contó que la intención alba en contar con sus servicios no comenzó hace poco tiempo.

Una señal inequívoca de que Jorge Almirón desde el principio de su ciclo en el Cacique sugirió su fichaje. “El interés de Colo Colo estuvo desde el inicio del año pasado. Por cuestiones de contrato con Vélez no se pudo dar”, aseguró el experimentado jugador.

La presentación de Claudio Aquino. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Desde ese momento empecé a hablar con (Agustín) Bouzat y el profe (Hugo) Roldán. También con Quinteros, me hablaron muy bien del club. Lo que me dijeron no es mentira. Me ayudaron a conocer el club y ver qué es Colo Colo”, reconoció Aquino sobre esas charlas con el zurdo volante, el DT y el preparador físico del Fortín.

Aquino revela un mensaje de éxito de Gustavo Quinteros por su arribo a Colo Colo

Para Claudio Aquino se presentó una oportunidad en Colo Colo, aunque también se dio como posible refuerzo para el Gremio de Brasil, nuevo equipo de Gustavo Quinteros. Pero el ex jugador de Cerro Porteño de Paraguay negó tajantemente esa información.

“Fueron ofertas de otros clubes. Con Gustavo hablé después de que salió de Vélez. Me mandó un mensaje donde me agradeció y felicitó por el torneo en Argentina. Sí anteriormente hablamos de Colo Colo”, reconoció el enganche que dispara las expectativas de la hinchada alba.

La camiseta “10” fue heredada por Claudio Aquino medio a la fuerza. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En ese momento, Quinteros lo invitó a llegar al estadio Monumental, algo que finalmente ocurrió. “Me decía que era un gran club, que iba a disfrutar y ser feliz acá. Que si tenía la oportunidad, la aprovechara”, cerró Aquino, quien bromeó con el número “10” que lucirá en su camiseta alba.

