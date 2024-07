Una teleserie que terminó. Pablo Parra dejó Colo Colo e irá a Unión La Calera, con la misión de ayudar en la remontada del club que está en los puestos de riesgo del Campeonato Nacional 2024.

Durante su estadía en Macul, Parra utilizó la camiseta 10, dorsal que suele ser asociado a magia, talento y prioridad en el equipo. Pese a ello, el volante pocas ocasiones tuvo de demostrar su valor durante el año que vistió la alba. Se fue del equipo con 16 partidos jugados, dos asistencias y ningún gol.

Sin embargo, no es el primero en calzarse la dorsal número diez y carecer de relevancia en el equipo de Macul. De hecho, Pablo Parra se suma a una larga lista de jugadores que prometieron magia y no alcanzaron ni para fuegos artificiales.

Se le comienza a llamar “la maldición del 10 albo”. Muchos la han sorteado de buena manera, pero, en el último tiempo, son más los que la sufren. El chillanejo es sólo uno más de ellos.

Messi Kiwi (2022-2023)

Tuvo más sobrenombres que participaciones en el Cacique. Marco Rojas, hijo de chileno nacido en Nueva Zelanda, tuvo un paso tibio por Macul. Jugó 18 partidos (650 minutos) en Colo Colo y, tras un año en Chile, se fue de vuelta a sus tierras. En su paso sólo marcó un tanto y dio cinco asistencias.

Poco del Messi neozelandés en su paso por Macul | Photosport

Pintaba para crack (2021)

Agustín Bouzat es otro de los que llegó con currículum de crack. Tras buenas temporadas en Vélez Sarsfield, fue cedido a Colo Colo por 18 meses, tiempo en el cual ocupó un rato la 10 (después la cambió por la 18).

Su mejor momento en el Cacique fue llevando el dorsal de la supuesta magia. No obstante, sus números dejan mucho qué desear. En 54 partidos hizo un gol y dio dos asistencias, para irse a principios de año de vuelta al Fortín. Y adivinen… allá volvió a mostrar cositas de crack.

¿El mejor de los maldecidos? | Photosport

El ícono de la maldición (2020-2021)

Si hay un jugador que tendría que ser la cara publicitaria de la maldición del 10 de Colo Colo, ese es Christian Santos. Su paso por clubes de Alemania, Bélgica y España hacían pensar que llegaba una verdadera estrella a Macul y no alcanzó ni para ampolleta.

Dos temporadas en Colo Colo del venezolano y tan solo quince encuentros, con un gol a su haber. Es más, muchos ni siquiera se acuerdan de él. O, por lo menos, algunos aficionados del Albo quieren borrarlo de su memoria.

Pocazo lo mostrado por Santos en Colo Colo | Photosport

Más polémicas que brillo (2018-2020)

El paso de Leo Valencia por Colo Colo no pasó indiferente para nadie. Pero, no fue, al menos únicamente, por su aporte al equipo. Si bien es innegable su talento, el ex seleccionado nacional tuvo un tránsito sinuoso en el Cacique y terminó yéndose por la ventana y no por la puerta ancha.

Si bien jugó cuarenta partidos y marcó siete goles, lo que más se recuerda de Valencia es su debacle. Ésta vino de la mano de una acusación por violencia intrafamiliar interpuesta por su pareja, lo que le hizo merecedor del odio de la afición. Huyó a Deportes La Serena.

La sonrisa de Leo Valencia en Colo Colo no duró mucho | Photosport

Otros más

Listas como esta, para ser exhaustivas, necesitarían varios bits de memoria. Pero hay que aclarar que no todos los jugadores que ocuparon la 10 en Colo Colo tuvieron un mal rendimiento. De hecho, pese a no llegar en su mejor momento, Jorge Valdivia no dejó recuerdos amargos en Macul.

¿Ramón Fernández? Podríamos decir que zafa. ¿Emiliano Vecchio? Amado, hasta que se mandó el show de tirar los córner mal para que saliera campeón la Unión Española. Yéndonos bien atrás, José Luis Sierra, un maestro.

Pero, por dejar otros nombres tocados por la maldición, mencionemos a Javier Reina, Facundo Coria o al Mágico González. Jugadores que no lograron exorcizar los fantasmas que pululan alrededor del número favorito de Maradona y Messi.