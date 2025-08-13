En Colo Colo se preparan para un partido que puede darles ilusión o sepultar cualquier chance al título de la Liga de Primera. Este fin de semana el Cacique recibe a Universidad Católica en el clásico, para el que recuperará a tres importantes figuras.

Arturo Vidal, Emiliano Amor y Javier Correa regresan tras cumplir sus castigos por acumulación de amarillas justo cuando más los necesita el Eterno Campeón. Especialmente al delantero, quien ha sido clave y una de las pocas notas altas en una temporada para el olvido.

Y justo en la antesala del clásico, el artillero argentino sorprendió a todos con una imagen en sus redes sociales. Jugando golf, se mostró en compañía de una de las leyendas del Cacique: Esteban Paredes.

Javier Correa y Esteban Paredes disfrutan de una tarde de golf

En medio de la crisis que vive Colo Colo, Javier Correa aprovecha de distraerse para llegar con la cabeza enfocada en el clásico con la UC. El delantero hará su retorno luego de su castigo por acumulación de tarjetas amarillas y quiere ir con todo.

Javier Correa y Esteban Paredes se fueron a jugar golf previo al clásico de Colo Colo y la UC. Foto: Instagram.

Para ello, parece haber ido a pedirle consejos a uno que supo hacerle goles históricos a los Cruzados. A través de su cuenta de Instagram, el artillero publicó una imagen jugando golf nada menos que con Esteban Paredes.

Publicidad

Publicidad

El Tanque, además del kinesiólogo Wilson Ferrada, estuvieron con Javier Correa compartiendo una tarde deportiva. “Buena jornada” celebró el goleador histórico del fútbol chileno sobre lo ocurrido.

ver también ¡Pocas veces visto! Daniel Morón y Colo Colo reciben un duro castigo del Tribunal de Disciplina

Ante el mal terrible nivel que ha mostrado Salomón Rodríguez, el delantero argentino tiene su lugar asegurado contra Universidad Católica. Eso sí, resta conocer quiénes lo acompañarán y qué será lo que planteará Jorge Almirón.

El técnico se jugará su continuidad al mando del Eterno Campeón este fin de semana. Una derrota llevará a su despido, algo que ya avisaron desde Blanco y Negro en las últimas horas.

Publicidad

Publicidad

Javier Correa se divierte mientras espera el pitazo inicial para saltar a la cancha a disputar el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El delantero ha sido uno de los mejores esta temporada y espera estirar su gran presente en un duelo que puede valer más que tres puntos.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Javier Correa ha logrado disputar un total de 25 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 2.094 minutos dentro de la cancha.

ver también Con dos cambios: la formación que prepara Colo Colo para el clásico con Universidad Católica

¿Cuándo juega Colo Colo?

Javier Correa espera estar en las mejores condiciones para ayudar a Colo Colo ante Universidad Católica en el clásico. El duelo está programado para este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Publicidad