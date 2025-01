Colo Colo presentó al primer refuerzo de la temporada 2025: Claudio Aquino. El volante, quien viene de ser figura en el campeón del torneo argentino, Vélez Sarsfield, enfrentó a los medios de comunicación este jueves 9 de enero en el Estadio Monumental.

El mediocampista habló de sus razones para elegir a Colo Colo por sobre otras ofertas desde Brasil y Argentina, y lo que habló con Gustavo Quinteros, ex DT del Cacique. Además, se fotografió con su camiseta: usará la 10, aunque no era el número que quería en su llegada al Cacique.

“Hubo un problema. Es un número que no lo uso mucho. Tengo un número en particular, pero lo tiene un compañero. Aníbal (Mosa) quería que usara el 10 y no tuve problema. Me gusta jugar de enganche como fue el último año, me ha tocado por la izquierda y me siento cómodo, pero donde el profe sienta que puedo ser útil, jugaré”, mencionó el volante.

Aquino tenía ganas de usar la 22, el número que utilizó en Vélez, Cerro Porteño, Belgrano, Independiente y Godoy Cruz. En Colo Colo, está ocupada por Mauricio Isla. En todo caso, el volante no se hizo problemas. “Todavía no hablo con Isla, pero ya está. Me quedo con este número“, dijo entre risas.

Claudio Aquino es presentado en Colo Colo

En su presentación, Claudio Aquino declaró que “estoy acostumbrando a la presión, así que estoy tranquilo. No era tan habitual el recibimiento que tuve en Chile, los exámenes y ayer la presentación, me están demostrando un cariño muy grande, lo siento, ojalá se los pueda devolver dentro de la cancha”.

Además, se refirió a su posición en la cancha. “Me gusta jugar suelto, tener la pelota, hacer jugar al equipo, ojalá lo pueda hacer. Vengo a sumar a este equipo, no soy la salvación de nadie, ojalá que podamos lograrlo como equipo y conseguir cosas importantes”, cerró.