El paso clave que tomó Blanco y Negro para la llegada del nuevo DT de Colo Colo

El pasado martes se abrochó la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo tras los magros resultados que al día de hoy tienen al Cacique en la zona media de la tabla de posiciones.

Es en ese contexto donde ByN optó por dejar como dupla interina a Hugo González y Luis Pérez, quienes asumirán en primer lugar hasta el Superclásico con Universidad de Chile, programado para el próximo 31 de agosto, no obstante, el pobre empate obtenido por los albos ante los árabes este viernes haría que la concesionaria apurara el camino y es en ese contexto donde programaron una reunión clave.

Fue el propio Aníbal Mosa quien habló sobre esta reunión en la previa del partido ante Palestino, donde señaló que están trabajando desde el día que salió Jorge: “Estamos trabajando con la Gerencia Deportiva con la Gerencia General . Los próximos días pensamos tener una Comisión de Fútbol para poder ir analizando el tema. Estamos trabajando” reiteró.

La reunión clave de ByN para la búsqueda de un nuevo DT:

De acuerdo a información publicada por DaleAlbo, la junta de la directiva de Blanco y Negro, mencionada por Aníbal Mosa, quedó pactada para el próximo miércoles 27 de agosto a partir de las 14:30 horas.

El propio Mandamás de ByN indicó que esperan tener el tiempo adecuado para hacer un análisis correcto y no equivocarse (en la elección del DT), aunque reconoció que: “dentro de ese análisis de tranquilidad que debemos tener también debe haber una premura, (porque) tenemos que enfrentar muchos partidos importantes, así que lo importante es tener a nuestro técnico lo más rápido posible” cerró.

Los tiempos que maneja ByN para la elección de un nuevo DT

En un principio Aníbal Mosa indicó que la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez llegaría al Superclásico por la fecha 22 de la Liga de Primera y en caso de ser necesario, hasta el duelo ante Deportes Iquique que estaba pactado para el fin de semana del 14 de septiembre.

