Hay respuestas que tardan en llegar. Eso es lo que pasó con Gustavo Quinteros y Darío Lezcano, ex técnico y ex jugador de Colo Colo respectivamente, quienes entraron en una fuerte rivalidad tras la eterna banca del paraguayo en el Cacique.

A su salida del club, Lezcano le dio con todo a Quinteros, echándole la culpa del infructuoso paso por Macul. “Me perjudicó. En diciembre Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona”, comenzó señalando el atacante por aquel entonces.

“Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo? Yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí. No lo entiendo”, agregó.

Y Gustavo Quinteros, ya lejos de Chile, no se había tomado el tiempo de responderle al actual jugador de Tacuary. Eso, hasta que fue contactado por el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Respuesta a la tiraera

Dos meses tuvieron que pasar para que Gustavo Quinteros le sacara filo a su lengua y decidiese responderle al paraguayo. Y lo hizo con toda su artillería pesada.

“Me da risa, porque en todos los lugares en los que estuve puedo volver. Los jugadores a alguien tiene que echarle la culpa por no jugar, hay algunos que se la bancan y otros que dicen cualquier cosa”, inició el DT de Vélez Sarsfield en Todos Somos Técnicos.

“Este jugador no juega ni en un equipo chico de Paraguay, entonces no estaba para jugar (en Colo Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián. Pero, para qué hablar estas cosas. No me afectan porque lo tomo de quien viene. No le cree nadie”, sentenció Quinteros.

El ex técnico de Colo Colo aprovecha su momento de triunfo para responder. Con Vélez Sarsfield viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, tras derrotar a Independiente de Rivadavia. Ahora, irá contra otro equipo mendocino, Godoy Cruz.