Darío Lezcano, quien logró salir de Colo Colo y partió al Tacuary de Paraguay, volvió a disparar contra Gustavo Quinteros. El delantero que sumó apenas 390 minutos en el Cacique aseguró que el entrenador amenazaba a los jugadores y que habló mal de él con Emelec, club que lo buscó el año pasado.

En conversación con la Radio Monumental AM, Lezcano dijo que “todo el mundo le tenía miedo a Gustavo Quinteros, nadie quería hablar porque él amenazaba a los jugadores. Decía ‘si ustedes hablan, no van a jugar’. Para mí él es doble cara, eso no me gusta porque yo voy de frente. Me decía una cosa y hacía otra”.

“Lo que me molestó fue que habló mal de mí en Emelec. Para diciembre se comunicaron otra vez conmigo y él habló diciendo que era viejo y que cómo iban a llevar eso. Yo no le hice nada, nunca le dije nada, nunca lo encaré”, agregó después el paraguayo.

“Él no me dejó ir en junio. Me dijo que no iba a contar conmigo. Entonces fui a hablar con él y le dije que me deje ir porque necesitaba jugar. Ahí me propusieron un préstamo de Emelec, me iban a pagar el 40% y Colo Colo 60%. Yo le dije a Colo Colo que no quería el 60% y que me dejaran ir, que sólo cobraría el 40% de Emelec. Y aún así no me dejaron ir”, reveló.

“Me arrepiento de haber ido a Colo Colo”, fue la última confesión del delantero. Lezcano dejó el Juárez de México para llegar a Colo Colo, donde nunca entró en el equipo titular, y ahora se fue a préstamo al Tacuary de Paraguay. El Cacique paga parte de su sueldo mientras está cedido en el fútbol guaraní.

