El estado de la cancha del Estadio Monumental sigue perjudicando a Colo Colo. A pocos días del inicio de la Copa Libertadores, los albos todavía no confirman su localía por culpa del terreno que deberá ser evaluado por la Conmebol en los próximos días. Ahora, un experto explicó cómo se llegó a este estado.

Sergio “Zorrito” Salinas, histórico canchero que trabajó por 20 años en el recinto, conversó con Dale Albo y contó los tres factores que influyeron en el estado del césped. El cambio total de la cancha en 2023 y los conciertos son los grandes culpables, pero decisiones de Gustavo Quinteros también hicieron su parte.

Salinas contó que la insistencia del DT de entrenar en la cancha principal influyó en que se cambiara todo el terreno después, lo que derivó en los problemas de hoy. “De los siete días de la semana, quería entrenar seis. Y además jugaba partidos ahí. Fue uno de los entrenadores que más complicó el trabajo de nosotros”, explicó el canchero.

“Hablé con él y le dije que el exceso de entrenamiento en la cancha principal le iba a perjudicar tarde o temprano. Practicaban en la cancha 1, los arqueros igual, y todos los fines de semana había que champear porque la rompían. Nosotros la reparábamos y la manteníamos siempre bien. La sufrimos mucho con Quinteros”.

“Entrenaba de lunes a viernes, hasta sábado en la cancha principal. Hacía amistosos con otros equipos, jugaba tres tiempos y todo en la cancha principal. Claro que algún momento se iba a deteriorar. Nosotros trabajábamos y entregábamos una cancha buena, pero nunca pasó lo que pasó ahora”, siguió.

Además, relató que nunca supo por qué Quinteros no entrenaba en las canchas designadas para aquello, con medidas y corte de pasto similar a la cancha principal. “Nunca supimos. Primero conversaba conmigo, y después decían ‘vamos a entrenar allá’, y entrenaban no más”, dijo.

El cambio de cancha y los conciertos

Salinas identifica el cambio de césped en verano del 2023 como “el peor error que ha cometido Colo Colo en esta administración”. “Sacaron diez mil metros cuadrados de pasto, que costó una enormidad hacer ese estadio y esa cancha. Fue por algún asesor o gente que opinó y no sabía de cancha quizás. Y además, por lo que tengo entendido, se sentó la cancha en arena, y no en tierra”, dijo.

Después del cambio de carpeta vinieron los conciertos de Bruno Mars, Roger Waters y The Cure en 2023. Al primero, además, se le sumó la lluvia. “Que la cancha esté como esté ahora es por los conciertos, que hicieron pedazo la cancha”, explicó Salinas.

Los pedazos que tuvieron que instalar después de los recitales no ayudaron. “Es una champa que no está pegada, no está enraizada en la tierra, que no es tierra sino arena, y no está pegada, está suelta. Si vas allá, la champa estará suelta, la levantas y la sacas porque no se pega, ese es el gran problema”, narró.

