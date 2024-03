El Estadio Monumental está en tela de juicio a solo días del debut de Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El césped de la cancha David Arellano muestra una imagen lamentable y la Conmebol ya tomó cartas en el asunto.

Para el ente rector del fútbol sudamericano no pasó desapercibido el estado del gramado en los duelos coperos ante Godoy Cruz y Sportivo Trinidense, por lo que ya está agendada una visita para ver si la situación mejora o no.

Pese a los trabajos que está realizando contra el tiempo el Cacique para recuperar en algo su pasto, los malos augurios están a la orden del día.

Así lo dejó en claro Patricio Bustamente, canchero de Cobresal y a quien Marcelo Bielsa catalogó como el mejor de Chile en su materia. En conversación con Emol, el profesional del césped aseguró que el Cacique podría perder su localía para la Libertadores y apuntó directamente a la dirigencia por esto.

“El problema es que decidieron hacer una cancha nueva cuando el tiempo no estaba. Y para peor, comenzaron a hacer recitales con un pasto que no estaba listo. Para que la cancha del Monumental recupere su condición y sea de nivel, hay que hacerla de nuevo y estar por lo mínimo cuatro meses sin usarla”, aseguró Bustamante.

En ese sentido, el canchero de Cobresal sostuvo que “la empresa que los asesoró en la elaboración de la nueva cancha con bermuda híbrida (tipo de pasto) prometió que sería la mejor cancha del país y no fue tal. Nunca se cumplió. Y como el tiempo apremiaba, le terminaron colocando palmetas, esas que usan para la parte de la jardinería”.

A la hora de analizar los plazos, Bustamante fue pesimista al decir que “es muy difícil que autoricen la cancha así como está hoy. El año pasado a Ñublense le quitaron la localía en Chillán porque la cancha no cumplía las condiciones y estaba mejor que la de Colo Colo. Por ahí puede que haya parámetros distintos, pero yo soy claro y el campo del Monumental no está en condiciones. Y no es por los trabajadores que llevan años, es por la asesoría de Blanco y Negro que no funcionó”.

Para cerrar, el canchero le dejó un claro mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro. “El tema es que para Colo Colo hoy parece más rentable hacer recitales y para eso mejor colocar pasto sintético”, concluyó.

El fixture de Colo Colo en la Copa Libertadores 2024:

CC vs. Cerro Porteño, 3 de abril, 21.00 horas.

Fluminense vs. CC, 9 de abril, 20.00 horas.

CC vs. Alianza Lima, 23 de abril, 20.30 horas.

CC vs. Fluminense, 9 de mayo, 20.00 horas.

Alianza Lima vs. CC, 15 de mayo, 20:00 horas.

Cerro Porteño vs. CC, 29 de mayo, 20:30 horas.

