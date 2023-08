Guarello revela el despilfarro de Colo Colo por Darío Lezcano: "Se da el lujo con un jugador que no va ni al estadio"

Juan Cristóbal Guarello siempre deja algo en su programa La Hora de King Kong, que emite habitualmente en su canal de YouTube. En la edición de este domingo 6 de agosto, el comentarista desglosó el favoritismo que tiene Colo Colo para ganar el Campeonato Nacional 2023. Usó como ejemplo a Darío Lezcano, delantero paraguayo sin lugar en el club.

Por el momento, el puntero de la tabla de posiciones es Cobresal, que le saca seis puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Huachipato y el Cacique, que vino desde atrás para vencer a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

“El rival para ser campeón es Cobresal, no hay nadie más, la U lleva cuatro o cinco años jugando como equipo chico. El modelo Buljubasich (UC) lleva dos años haciendo agua y está empezando a oler a podrido por lo de (Alexander) Aravena y su cambio de representante”, manifestó Guarello.

Por cierto, el rostro de Canal 13 descartó a las universidades en la lucha por el premio mayor. “Contra la U y Católica no peleará. Será contra Cobresal que tiene 14 jugadores. Colo Colo puede pasarle a Cobresal a Jeyson Rojas, Moya, Lezcano y hasta Vicente Pizarro, a esos les sacaría rendimiento Gustavo Huerta. Esa es la verdad. Colo Colo tiene el plantel más caro del fútbol chileno”, describió JCG.

Guarello desclasifica el millonario gasto de Colo Colo por Darío Lezcano

En esa misma línea, Juan Cristóbal Guarello llegó al caso particular del experimentado delantero paraguayo, quien no tiene lugar en la consideración de Gustavo Quinteros y luchó hasta último momento por partir al Emelec de Ecuador.

“A Colo Colo le cuesta 60 millones Lezcano, un jugador que no no va ni al estadio. Está en la casa y ojalá vea el partido”, desclasificó Guarello sobre el ex goleador del Juárez FC del fútbol mexicano.

Pero la voz de radio Agricultura no se quedó ahí. “Se da esos lujos. Compite contra equipos que deben exprimir baldosas para sacar jugo”, sentenció el experimentado comunicador. Sí, acá siempre prestos para sacar el alpiste que suele ofrecer…