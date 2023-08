Sigue el calvario de Darío Lezcano en Colo Colo: no será citado ante Everton

Darío Lezcano no la pasa bien en Colo Colo. El delantero no está en los planes de Gustavo Quinteros y manifestó sus deseos de salir, pero la dirigencia no permitió su partida con el libro de pases ya cerrado. Ahora, recibió otra mala noticia en medio de su irregular temporada.

Según adelantó Rodrigo López, periodista de D Sports, el paraguayo no será considerado para el partido entre Colo Colo y Everton por el Campeonato Nacional. “Una vez más no estará considerado entre los citados”, aseguró el comunicador en redes sociales.

Será el cuarto partido consecutivo en que se queda fuera de la citación de Quinteros: antes, no fue llamado ni ante O’Higgins ni ante Ñublense por el torneo nacional y tampoco fue considerado para el duelo ante Palestino en la semifinal regional de la Copa Chile.

Las razones las dio Quinteros en el inicio de esta semana. “¿Qué problema físico tiene Lezcano? Ninguno. Si él no juega es porque hay otro mejor, nada más”, aclaró el DT, quien además negó haber tenido un encontrón con el jugador cedido desde Juárez.

El delantero tuvo la opción de salir a Emelec y declaró estar dispuesto ceder en lo económico para hacerlo. “Yo me quiero ir. El profe dijo que no me va a tener en cuenta, entonces estamos viendo. Estoy dispuesto a hacer un sacrificio económico”, dijo la semana pasada.

Sin embargo, recibió el portazo de la dirigencia del Cacique, que no tiene chances de traer a otro delantero si es que Lezcano sale. El delantero tendrá que convencer a Quinteros en lo que resta de temporada, aunque el camino parece difícil para él.