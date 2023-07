Darío Lezcano no quiere seguir en Colo Colo. El paraguayo lo dejó claro: el sábado, antes del duelo del Cacique y Huachipato, declaró ante los medios de comunicación que buscaba salir al no estar en los planes de Gustavo Quinteros. Pero los albos esperan que respete su contrato.

Ahora, en diálogo con la radio ecuatoriana Redonda FM, Quinteros dio más detalles de la situación del artillero que busca salir a Emelec. El DT del Cacique explicó que la decisión se tomará considerando lo que pase con Damián Pizarro, pues no quiere perder a dos delanteros.

“Damián Pizarro es un chico joven que hicimos debutar con 16 años, cuando tuvimos que jugar con juveniles por contactos estrechos, y que ha crecido muchísimo. Juega casi siempre, jugó Copa Libertadores. Es uno de los más importantes de los juveniles”, explicó.

“Es una decisión complicada que la van a terminar tomando los directores. Si se llega a ir Pizarro y si se llega a ir Lezcano, vamos a quedar muy cortos de delanteros. Es una decisión difícil; Lezcano es un goleador, en los minutos que tuvo en cancha hizo goles, también en amistosos”, siguió.

“Será un decisión del jugador y directorio, y esperemos que sea lo mejor para todos, que no nos veamos perjudicados por falta de delanteros si es que se llegan a ir los dos”, agregó. De salir ambos, Leandro Benegas sería el único 9 para el segundo semestre.

Los próximos días dirán, aunque Lezcano dejó claras sus intenciones: “Quinteros no me tiene en cuenta porque se supone que no estoy físicamente bien, pero eso no es cierto. Yo quiero jugar, entonces la posibilidad es poder partir. Estoy dispuesto a hacer un sacrificio económico”.