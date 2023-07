Quinteros se contradice y ahora no quiere dejar partir a Matías Moya pese a su oferta europea

Pese al triunfo por 3-1 ante Huachipato, con una gran actuación de Carlos Palacios, Colo Colo no vive días tranquilos. Y en esta situación no tiene que ver con lo deportivo, ya que el Cacique escaló posiciones y volvió a meterse en la pelea por el bicampeonato.

El conflicto tiene que ver con las posibles partidas de dos jugadores en específico: Darío Lezcano y Matías Moya. Ambos jugadores contarían con ofertas desde el extranjero, mientras al paraguayo lo quieren desde Emelec, al formado en River Plate lo buscan desde Grecia.

Y de acuerdo a lo informado por DaleAlbo, con este último se repite la negativa de Gustavo Quinteros para dejarlo partir, tal como ya ocurre con Lezcano, quien habló con la prensa mostrando su interés por partir al fútbol ecuatoriano y así relanzar su carrera.

Sin embargo, con Moya ocurre una situación en particular, ya que hace solo un par de días, Quinteros, en conferencia de prensa, había abierto la posibilidad de partir al ex Ñublense, sobre quien tuvo palabras de profundo elogio por su trabajo a lo largo del año, pese a no tener continuidad.

El DT señaló la situación de Moya “me da angustia, porque es un buen jugador, muy profesional. Intenta todo el tiempo estar al 100 por ciento. Empezó jugando tres o cuatro partidos, en un comienzo que no fue bueno para nosotros. Ahí no pudo demostrar y después tuvo lesiones que lo alejaron”.

“Empezó a jugar Palacios, Jordhy, Bolados y le costó un poco entrar en el equipo. Si le llega a salir una opción donde crea que pueda jugar y revalidar sus condiciones no sería mala idea. Hoy está mejor, entrenando bien, pero no está teniendo demasiadas posibilidades de jugar”, agregó.

La situación de Moya podría zanjarse esta semana, con la reunión de directorio que tendrá Blanco y Negro. Ahí, podrían decidir que el jugador parta o darle un espaldarazo al DT y mantener el plantel de aquí a fin de año. Quinteros ya tiene clara su postura, aunque en público diga lo contrario.