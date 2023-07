El reportaje “El cartel del gol” de Informe Especial ha desnudado los manejos de los representantes en los clubes del fútbol chileno, donde una de las polémicas relaciones es la de Universidad de Chile con Huachipato.

Fernando Tapia, el periodista que ha destapado los antecedentes, contó nuevos detalles de Azul Azul, donde asegura que está pronto a llegar un gerente de Huachipato, lo que da respuesta del vínculo de estas dos instituciones y otras.

Antecedentes

Fue en el programa Pauta de Juego, de radio Pauta, donde adelanta lo que está pasando actualmente en el interior de la concesionaria de Universidad de Chile.

“No hemos podido confirmarlo, pero quiero poner el nombre sobre la mesa. Estuve tratando de averiguar y toda la información es que se había anunciado que iba a llegar, pero no han querido confirmar. Es el nombre de Jorge Correa, ex gerente general de Huachipato en Azul Azul. ¿Qué más pruebas quieren?”, comenzó a explicar.

“Huachipato actúa en línea de la U y viceversa. No tengo dudas, estoy en la misma situación que (Rodrigo) Goldberg, de que Victoriano Cerda tiene interés y propiedad en Azul Azul. Ya se vio en La Serena, Felicevich no aparece en ningún papel legal, pero controla. Eso mismo pasa en la U, hay muchas señales”, detalló.

Por lo mismo, hace un llamado de atención con lo que está pasando con esta relación entre los dos equipos, que sigue dando indicios en cómo se maneja la multipropiedad.

“Jorge Correa, gerente general de Huachipato, según varios periodistas que me han escrito y me dicen ‘Fernando, salió nombrado en los WhatsApp del reportaje’, esto como testigo de Behar y Ossandón por el tema de Marcelino Núñez. Podría asumir un rol en Azul Azul. ¿Qué más pruebas quieren de la influencia y poder que tiene Victoriano Cerda con un administrador como Michael Clark?”, deja abierta la interrogante.

A tener en cuenta

Más allá de lo que pueda pasar entre Huachipato y Universidad de Chile, el periodista también hace un llamado a la Casa de Estudios.

“Si esto se confirma, da para que la Casa de Estudios diga algo. Jorge Correa es apuntado por Bastián Roco y su padre como el que les dice ‘si no firmas la renovación automática de tu contrato no podrás seguir jugando y serás apartado’. Puedo reproducir las palabras del señor Correa, hasta con comas”, expuso Tapia.

Por lo mismo, deja en claro que “si se llega a producir este traspaso queda más que claro que es Universidad de Chile de Huachipato o Huachipato de Universidad de Chile. Es curioso que ninguna fuente de Azul Azul quiere confirmar el tema”.

Sin fondo

Si bien ya van dos capítulos del reportaje “El cartel del gol” en TVN, para Tapia esto no tiene fondo y sólo nos estamos enterando por encima de todas estas relaciones entre representantes, dirigentes y clubes.

“Es demasiado evidente y me he quedado con la sensación que lo que mostramos en el reportaje no es nada, es la punta del iceberg. Estas son las cosas que uno valora de meterse en un tema profundamente, cuando se rompe algo. Gente que rompe la barrera del miedo, tengo agendadas cinco entrevistas en off próximamente con gente que está dispuesta a decir algo. Me da la sensación de que esto tiene conexiones internacionales. La gente que ha hecho esto, quiere que sepa que sigo la pista Perú y pista Colombia”, cerró.