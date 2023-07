Darío Lezcano desmiente a Quinteros: "Se supone que no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto"

Darío Lezcano entró en el Monumental… pero sólo a Rapa Nui. El delantero paraguayo, uno de los refuerzos del anterior mercado de pases, no se vistió de corto y fue con el polerón en el hombro a ver al Cacique.

Lo que era lógico es que los periodistas presentes en el lugar intentaran saber un poco más sobre la versión que dice que Lezcano tiene una oferta del Emelec de Ecuador. Y el atacante no le hizo el quite a la pregunta y enfrentó los micrófonos de Dale Albo.

“No se me ha dado una respuesta todavía, pero ayer hablé con Morón y con el profe. Yo me quiero ir. El profe dijo que no me va a tener en cuenta, entonces estamos viendo”, aseguró el paraguayo, que tendría media maleta lista para su partida.

“Creo que mañana (domingo) voy a tener una respuesta y vamos a ver qué pasa. Yo quiero jugar, entonces la posibilidad es poder partir”, añadió Lezcano, quien está dispuesto a hacer sacrificios.

“Se mantiene la opción de Emelec. Estoy dispuesto a hacer un sacrificio económico”, concluyó el atacante guaraní, quien antes de cerrar su testimonio al respecto tuvo repasó con una pequeña frase a Gustavo Quinteros.

“Él no me tiene en cuenta porque se supone que no estoy físicamente bien, pero eso no es cierto”, cerró definitivamente Lezcano, poniendo más de un pie y medio fuera de Colo Colo.