Colo Colo cayó y feo ante la Universidad Católica este sábado por un contundente marcador de 1-4, dura caída que sentenció el futuro de Jorge Almirón, DT que dejará al Cacique tras un año y ocho meses en el cargo donde consiguió dos títulos; la Supercopa 2024 y el Torneo Nacional del mismo año.

Ante esto, no son pocos los nombres que asoman como candidatos para la banca alba, comenzando por Juan Pablo Vojvoda, viejo anhelo de Blanco y Negro y que está libre tras su salida de Fortaleza, pero también hay otros nombres más conocidos en Macul, como Gustavo Quinteros, Claudio Borghi e incluso Pablo Guede, recientemente renunciado DT del Puebla de México.

Es en ese contexto donde los fanáticos albos ya parecen tener a su elegido, esto demostró una reciente encuesta realizada por el medio BOLAVIP, donde se mencionaron seis opciones, Claudio Borghi, Pablo Guede, Juan Pablo Vojvoda, Héctor Tapia -quien asoma como el más probable DT interino-, además de Gustavo Quinteros y “otro”. ¿Quién fue el elegido?

El técnico favorito de los hinchas para reemplazar a Almirón

Con cerca de 1.600 votos en total, la mayoría de los hinchas de Colo Colo que votaron (51%) se inclinaron por el regreso de Gustavo Quinteros , el ex director técnico de Vélez Sarsfield y Gremio de Brasil cosechó un total de 830 votos en pocas horas , posicionándose por lejos, como el DT favorito de la hinchada alba.

Gustavo Quinteros es elegido como el DT preferido para suceder a Almirón por parte de la fanaticada alba. (Foto: Alex Diaz/Photosport)

Tras Quinteros, sorpresivamente el segundo lugar se lo llevó Claudio Borghi, el ex DT de Colo Colo y ahora comentarista de ESPN, recibió 515 votos, quedándose con el segundo puesto de la encuesta.

El “podio” lo cierra Héctor “Tito” Tapia, el DT que conquistó la “30” con el Cacique y que hoy se desempeña como jefe del fútbol joven en el elenco Popular, asoma como la 3° opción preferida con 87 votos.

Finalmente, muy lejos de los preferidos y detrás incluso de la opción “otros” (77 votos) aparecen los nombres de Juan Pablo Vojvoda (49 votos) y Pablo Guede (43 votos).