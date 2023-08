Darío Lezcano deja clara su molestia tras no ser citado en Colo Colo

Darío Lezcano no lo está pasando nada de bien en su paso por Colo Colo. El delantero no ha sido considerado por Gustavo Quinteros y, cuando intentó partir, no se lo permitieron.

El paraguayo tuvo una oferta de Emelec para la segunda parte de la temporada, pero el técnico pidió al club que no se vaya. Sin embargo, pese a tenerlo en sus filas, este miércoles no estará en la Copa Chile, lo que colmó su paciencia.

La respuesta de Darío Lezcano al no ser considerado en Colo Colo para Copa Chile

Este miércoles Colo Colo enfrenta a Palestino por las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023. Para el encuentro, Gustavo Quinteros decidió dejar fuera a Darío Lezcano, desatando una enorme polémica.

Este martes en conferencia de prensa el técnico fue claro en señalar que el delantero no está en condiciones de sumar minutos. “¿Si qué problema físico tiene Lezcano? Ninguno. Si él no juega es porque hay otro mejor, nada más”, lanzó.

Y las declaraciones de Gustavo Quinteros tuvieron respuesta de parte de Darío Lezcano. Según señaló Al Aire Libre en Cooperativa, a la salida del estadio Monumental el paraguayo dejó clara su molestia con una categórica frase.

“Sin palabras”, señaló el atacante, lo que ratifica su molestia al no ser considerado por el técnico. Ahora quedará esperar para ver si tendrá opciones en lo que queda de temporada, con el Campeonato Nacional y la Copa Chile por delante.

Darío Lezcano vive un calvario en Colo Colo y busca la manera de salir para así sumar minutos. El que llegara como refuerzo tras la salida de Juan Martín Lucero, por ahora, no ha estado a la altura de las expectativas de los hinchas y mucho menos del DT.