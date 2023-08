Colo Colo deja atrás la importante victoria contra Huachipato (3-1) por el Campeonato Nacional y ya se enfoca en el duelo contra Palestino este miércoles 2 de agosto, por las semifinales de la fase regional de la Copa Chile.

En la previa del duelo, Gustavo Quinteros habló en rueda de prensa y uno de los temas abordados fue el supuesto quiebre interno con los jugadores. El DT negó de plano haber tenido encontrones con Esteban Pavez, Maximiliano Falcón ni Darío Lezcano. Eso sí, de paso el entrenador no dejó muy bien parado al delantero paraguayo.

“Me da risa porque de lo que hablan de Colo Colo el 80 por ciento es mentira. Inventan peleas, a mí me da pena la gente. Me hacen reír, porque dicen que me peleo con Pavez, con Falcón, que me peleo con Lezcano y nada que ver”, dijo el técnico.

Quinteros agrega que “yo tengo una relación excelente con todos los jugadores. Desde el 2020 que estoy acá, en el vestuario no hubo un problema porque soluciono todo de la mejor manera. Nunca hubo un problema ni lo habrá. No le mientan más a la gente, me da pena que algunos de ustedes le mientan a la gente”.

“¿Qué Lezcano negó tener problemas físicos? Yo no me peleé con Lezcano. ¿Si qué problema físico tiene Lezcano? Ninguno. Si él no juega es porque hay otro mejor, nada más, pero no inventen cosas”, complementó.

Sobre la misma el entrenador de los albos manifestó que “yo sé que es Colo Colo, que alguno de ustedes quiere inventar algo, pero a mí no me afecta lo que dicen. Me da risa, pero hay gente que lamentablemente lo sufre, que les mienten, y se creó que hay problemas. Inventaron lo de Pavez, de Falcón y Lezcano, no le mientan a la gente, porque la gente no tiene la culpa”.

Gustavo Quinteros sentencia: “acá hay una excelente relación con todos los jugadores, no tengo problemas con ninguno. El vestuario está perfecto desde el 2020, no desde ahora. Nunca hubo un problema en Colo Colo, la gestión del vestuario es excelente. No inventen más problemas”.