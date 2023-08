El presente y futuro de Damián Pizarro se mantiene en Colo Colo por ahora. El joven delantero del Cacique asomó con posibilidad de partir al Union Saint-Gilloise de Bélgica, pero los rumores partieron de un interés cierto que no se materializó en una oferta concreta.

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello reveló los detalles desconocidos que terminan por armar el puzle de lo que pasó realmente con el delantero de 18 años, considerando que Daniel Morón (gerente deportivo de Colo Colo) y Alfredo Stöhwing (presidente de Blanco y Negro) confirmaron que nunca hubo oferta sobre la mesa.

“Tengo la historia completa porque me encontré con una persona que tiene contactos con la directiva de Colo Colo. Hubo un interés, hubo un sondeo, alguien preguntó. Pero la cifra, los 6,8 millones, salieron de Chile. Y ni siquiera de un dirigente de Colo Colo”, dijo Guarello en su ya clásico estelar emitido por YouTube.

Ahí comenzaron los palos a Vibra y el agente Fernando Felicevich: “me parece que es de alguien de la empresa que maneja a Pizarro. Los de siempre. Los desconocidos de siempre. Y algo le han dicho al jugador también”, expuso.

Agregó que “lo cierto es que la cifra es falsa. Yo me la creí en un momento porque me dijeron que el interés existía, pero la cifra no era tal. El interés existía, pero por cifras realistas. Es más: Leonidas Vial le dijo a una persona que conozco: lo vendo ahora, pónganme una oferta y lo vendo ahora. Pero pónganme una oferta porque no tengo nada sobre el escritorio”.

Sin oferta, se queda

Por otro lado, Guarello saca conclusiones: “que Quinteros lo haya alineado ayer en el partido contra Palestino en la Copa Chile, es la demostración más clara y contundente que no existe nada serio. Yo me tragué el caramelo, varios nos comimos el amague. Los felicito, Vibra, hasta yo me comí el amague porque pregunté y la movieron bien esta vez”.

El periodista sentencia que “lo que nunca cuadró fue el número, era demasiado grande para que Colo Colo lo pensara. La oferta no existe, no es tal. Pizarro se va a quedar en Colo Colo, está jugando hasta la Copa Chile. Más claro no hay por donde perderse”.