Colo Colo está en una paupérrima décima posición en la Liga de Primera, es por ello que en Blanco y Negro se apuran para encontrar a su nuevo entrenador tras el despido de Jorge Almirón.

Este lunes hubo una reunión de la Comisión Fútbol de la concesionaria y en ella se analizaron los nombre, donde el que toma fuerza para volver al estadio Monumental es Gustavo Quinteros.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, ya avisó que quieren cerrar el acuerdo pronto: “esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026“.

La cláusula que separa a Gustavo Quinteros de su regreso a Colo Colo

Gustavo Quinteros está totalmente libre y tiene la opción de negociar, porque tuvo un breve paso por Gremio de Brasil, donde fue despedido en abril pasado.

El argentino nacionalizado boliviano es la carta que más le gusta a Aníbal Mosa y está muy cerca de llegar a un acuerdo para su regreso, sin embargo, hay una cláusula que genera que el vínculo no se cierre.

Según dieron a conocer en radio ADN, Quinteros quiere que en su contrato esté escrito una condición, que dice que si viene la selección chilena o un club más poderoso que Colo Colo puede rescindir.

Por ahora entre Quinteros, sus agentes y Blanco y Negro ultiman detalles, con la idea de que este mismo miércoles sea anunciado su retorno al estadio Monumental, del que se fue a finales de 2023.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

