Un inesperado romance golpeó este viernes a la farándula nacional cuando la comunicadora Cecilia Gutiérrez reveló que la exesposa deGary Medel, Cristina Morales, está en una relación con el hermano de conocido futbolista argentino.

La panelista de Primer Plano compartió un registro en donde señalaba que muchos seguidores le estaban preguntando por este nuevo romance, luego de que Cristina compartió unas fotos en sus historias de Instagram.

“Me lo comenzaron a enviar altiro porque les llamó la atención, es primera vez, después de haberse separado que hace público un nuevo romance y me empezaron a preguntar inmediatamente de quien se trataba”, comentó de entrada.

La nueva pareja de Cristina Morales, ex de Gary Medel

En la misma línea, Gutiérrez revela que no fue difícil descubrir la identidad del misterioso galán revelando que se trata del hermano de un reconocido jugador argentino, Campeón del Mundo sub 20 en los mundiales 2005 y 2007.

“Porque entre sus seguidores había una persona que se llama Gastón, es hermano del Kun Agüero, di por eso, porque se parece harto al hermano, él no es futbolista”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, señaló que conversando con una persona que conoce a Cristina, le reveló que está super contenta. “Está feliz, que se refleja eso en el hecho de ella subiese una foto con él, transparentando un poco la relación, cosa que no tiene muy feliz a Gary, porque a pesar de que están separados hace tiempo, él nunca perdió la esperanza de que se reconciliaran”.

ver también ¿Ante Colo Colo? Gary Medel marca el momento clave de su repunte en Universidad Católica

A lo que agregó tajante: “Bien patudo Gary, porque le escribía medio chile, esta semana he sabido como de tres chiquillas. Él se anda haciendo el lindo, pero cristina no puede. Es muy injusto”.

Publicidad