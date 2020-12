Aseguran que Isco Alarcón quiere cambiar al Real Madrid de Zidane por el Sevilla de Lopetegui

Hace varias semanas que se viene hablando en España que Isco Alarcón no está feliz en el Real Madrid, pues ha sumado muy pocos minutos y el técnico Zinedine Zidane lo tiene considerado como una alternativa.

En ese sentido, según informó el diario As de España, el volante tomó la decisión de abandonar al equipo merengue en este mercado de invierno y fichar por el Sevilla de Julen Lopetegui.

Agrega la publicación que “el malagueño considera que es el entrenador (Lopetegui) con el que mejor ha rendido, en la selección española, y a sus 28 años cree que estar bajo sus órdenes sería una buena oportunidad para relanzar su carrera”.

Sin embargo, forzar su salida no será nada de fácil, porque desde el país europeo afirman que Zidane no lo quiere dejar partir a mitad de temporada, pues considera que no tiene muchos jugadores en esa posición del campo.

Además, el volante español tiene contrato vigente hasta el 2022. Por lo mismo, si el Sevilla lo quiere fichar deberá cancelar una cifra entre los 15 y los 20 millones de euros. Lo positivo, por los tiempos de pandemia, si Real Madrid deja partir a Isco se ahorraría siete millones anuales por conceptos de sueldo.