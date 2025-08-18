Manuel Pellegrini comenzó con el pie derecho su sexta temporada al mando del Betis. Al frente, tenía que visitar al recién ascendido Elche, que cuenta en el arco con un viejo conocido del fútbol chileno: Matías Dituro.

El chileno afrontaba varias bajas en su estreno liguero. Entre ellas la sensible baja de Isco Alarcón, Marc Roca, Ez Abde y Diego Llorente, por lesión, a las molestias de su nuevo fichaje Nelson Deossa.

A ellos se sumaba otro dolor de cabeza, la inminente partida de Nobel Mendy quien estaba en la órbita del Rangers de Glasgow. Aún así, el Ingeniero se las arregló para debutar a lo grande.

Manuel Pellegrini y Betis salen con vida ante el Elche de Dituro

El partido no pintaba fácil para el Betis de Manuel Pellegrini ante el cuadro de Matías Dituro. De hecho, la primera ocasión llegó al minuto 11, cuando un disparo de Aitor Ruibal al la contuvo el exUniversidad Católica.

Pero diez minutos más tarde, en el 21′, un robo del Betis en la salida del balón, donde acusaban una falta de Altamira contra un jugador del Elche, la dejan en profundidad para que Ruibal se sacara a Dituro de gran manera y anotar el primero del partido.

De ahí en más el dominio del encuentro fue toda para el conjunto del chileno, con un Elche que se acercaba al pórtico, pero con mucha dificultad. Recién en el 38′ tuvo la primera llegada y la más clara en el 48′ con Valera, anulada por posición de adelanto.

Ya en la segunda parte el Betis tuvo dos ocasiones claras para aumentar la cuenta. La primera por parte de Riquelme, que rebotó en un jugador del Elche, y más tarde con Ruibal, desde la parte frontal del área local.

Pero en el 80′, llegaría una jugada fenomenal por parte del Elche, que se hizo un parque de diversiones tocando en el área del Betis, para que Germán Valera rematara en el área batiendo al portero bético y dejando las cosas 1-1.

Aún así, el local comenzó a presionar para dar vuelta el resultado, incluso consiguiendo un tiro libre peligroso a los 93′. Afortunadamente, hubo una falta contra un jugador del Betis salvó todo.

Tabla de posiciones de la Liga de España tras Elche 1-1 Betis

Ya con el resultado consumado, así queda la tabla de posiciones de la Liga de España a falta de un partido que protagonizan Osasuna vs Real Madrid, este martes 19 de agosto a las 15:00 hrs.

