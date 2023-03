Con la sinceridad que muestra cada vez que da una entrevista, Alexis Sánchez desclasificó sabrosísimos detalles de su fallido fichaje por el Manchester City y posterior arribo al United. "No me arrepiento, creo que todas las cosas pasan por algo", fue parte de lo que reveló el tocopillano.

Alexis Sánchez habló largo y tendido. Relajado, con toda esa chispa y agilidad mental que a veces lo hace tropezar con sus propias palabras, pero que lo muestra diáfano, como en pocas ocasiones se muestra. Es más, antes de comenzar a responder las preguntas, el tocopillano explicó por qué había decidido darle la entrevista a TVN y, en particular, a Gustavo Huerta con Pedro Carcuro, aunque explicó que el relator no pudo estar en la cita.

El goleador histórico de la Roja invitó a dejar de hablar de la Generación Dorada. "Tiene que quedar en el baúl de los recuerdos", dijo en buenos términos, pero con elocuencia, como él mismo describió la frontalidad con la que suele afrontar la vida. "Yo hablo poco, pero si no me gusta algo de ti, voy a ir, y te lo voy a decir", reconoció el jugador más desequilibrante del Olympique de Marsella, el sublíder de la Ligue 1 de Francia.

Con detalles de lujo, Sánchez también recordó su fallido fichaje por el Manchester City, algo que él mismo admitió que "estaba todo firmado ya en el City". Pero ocurrieron cosas y AS7 terminó en el acérrimo rival de los Citizens, el Manchester United. El resto, lo cuenta el protagonista de la historia, Alma Soul, como él se presenta en el inicio del diálogo con la comodidad que ofrecía uno de los dos sofás grises dispuestos para la conversación.

Alexis personifica a Mourinho: "En el Manchester United la 7 está disponible para ti"

"Estuve a punto de irme. Hablaba todos los días con Guardiola, me escribía feliz cumpleaños. Era mi papá en el Barcelona e iba a serlo en el City. Estaba todo listo. Wenger no me dejó, había un jugador que tenía que ir al Arsenal y no quiso. Me dijo que no me voy a ir. Y qué hago ahora, yo quería jugar Champions, esto, lo otro", inició el relato de Alexis Sánchez.

Y prosiguió con los detalles de lujo que aportó para dejar saber uno de los episodios que más información levantó en la carrera deportiva del tocopillano. "De repente suena el celular. Mourinho. Alexis, acá la 7 está disponible para ti. Y no era cosa de dinero, ¿eh? para que todo el mundo sepa. Era lo mismo, no era más o menos, para que el mundo sepa. Era lo mismo", dijo e hizo gestos a la cámara para acompañar su afirmación.

"Acá tienes la 7 del United, estamos jugando la Champions y vamos para ganar todo. Yo quería irme en ese momento, tenía la palabra de Guardiola también. Y dije jugador chileno jugando en el Manchester United. Nunca en la historia, algunos dicen que ha jugado Dante Poli. Fue de invitado. Lo conozco a Dante, le mando un saludo si está viendo esta entrevista o le mandan el video cortado", contó con visible buena onda al hablar del otrora defensor de la UC, hoy comentarista deportivo.

Alexis Sánchez admite que la historia del Manchester United pesó para no esperar al City

Hubo más ingredientes que influyeron en la decisión de Alexis Sánchez para fichar por los Diablos Rojos. "La 7 del United, Cantona, David Beckham, Ronaldo y un chileno...Alexis Sánchez, jugar ahí... si a ti te dicen ir al Manchester United con la 7, la histórica, ¿te vai?", le preguntó el Dilla a Gustavo Huerta, quien primero dudó en responder. Luego lo hizo, instigado por su entrevistado.

"Si se cayó lo del city sí, pero si todavía estaba...", afirmó el periodista. Y el autor del penal que valió el primer título de la Copa América para la Roja en su historia continuó con su narración. "Y no sabís cómo va a pasar el City. No se sabe, ahora todo lo que han pasado y ganado, pero en ese momento, hablemos de historia. ¿Tú estás en qué canal? Y tiene historia, ¿no? A veces la historia...no me arrepiento, creo que las cosas pasan por algo", dijo Sánchez en torno a una estadía de una temporada y media en el United, donde marcó cinco goles y dio nueve asistencias en 45 cotejos.

Sánchez: "En la final de Champions del City, algo habría hecho"

Pese a que su arribo al Manchester City nunca se dio, Alexis Sánchez se imagina que sí. Y repasa los partidos decisivos que vivió el cuadro celeste, como la final de la Champions League que perdió ante el Chelsea en la temporada 2020-2021.

"En el City habríamos ganado la Champions porque llegaron a la final y en la final, yo habría hecho algo", comentó con la seguridad de haber respondido en muchos partidos grandes y dejar joyas en clásicos, como aquel globito inolvidable que le anotó al Real Madrid por el Barcelona.

Su relato siguió con una crítica a sus compatriotas. "A veces el chileno no valora lo que tiene en casa y eso no va a cambiar nunca. Si tienes jugadores en Europa, disfrútalos. No valoramos el producto chileno y eso nunca va a cambiar, vamos a seguir siendo igual. Por eso disfruto el fútbol y quiero hacer lo mejor que pueda", cerró Sánchez en la primera parte de la entrevista que le brindó a Televisión Nacional de Chile.