Alexis Sánchez tenía a todo el medio futbolístico pendiente de lo que iba a ser su futuro a mediados del 2017. El atacante chileno tenía todo prácticamente listo para pasar del Arsenal al Manchester City de Pep Guardiola, elenco que hace rato domina en Inglaterra y que lucha para ganar una Champions League.

Lamentablemente la operación nunca pudo concretarse y meses más tarde, para sorpresa de varios, el Niño Maravilla optó por firmar en el más grande de Manchester y uno de los más importantes de Europa: El United.

En charla con TVN el chileno recordó lo que fue ese salto en su carrera, afirmando que “estaba todo firmado en el City. Estuve a punto, hablaba todos los días con Guardiola, me escribía para mi cumpleaños, era como mi papá en el Barcelona, y lo iba a ser en el City. Hablábamos todos los días, me mandaba mensajes, y ya estaba todo listo, había que cambiar un jugador y Wenger me cuenta que no me voy porque ese jugador no se quiso venir, yo me quería ir a jugar Champions”.

“De repente me suena el celular, Mourinho: ‘Alexis, acá está la 7 para ti disponible’. Y no era una cosa de dinero, para que todo el mundo sepan, era lo mismo, no era por dinero. Mourinho me dijo que querían darlo todo en la Champions y yo quería jugarla, pero tenía la palabra de Guardiola también”, agregó.

En ese sentido, Alexis recordó que “entonces dije, un jugador chileno, jugando en el Manchester United, algo que nunca pasó, algunos dicen que fue Dante Poli (risas) le mando un abrazo, yo dije la 7 del United, Cantona, David Beckham, Ronaldo, y un chileno, Alexis Sánchez, jugar ahí es un sueño”.

Lamentablemente la historia es conocida. A nuestro Alexis no le fue bien en el United en la temporada y media que estuvo con los Diablos Rojos, jugando 45 partidos, anotando cinco goles y entregando nueve asistencias.

“A veces la historia pesa más, pero no me arrepiento de haberme ido, las cosas pasan por algo. Me habría gustado, con el City ya hubiésemos ganado la Champions, a veces el chileno no dimensiona ni valora lo que tiene en casa, y eso no va a cambiar nunca”, declaró el chileno.

Para cerrar, Alexis declaró que “si tienes un jugador en Europa y disfrútalo, gente me decía que yo me levantaba a las 7 de la mañana a verte jugar en el Arsenal, o en el Barcelona, hacer un gol en un clásico, y no valoramos lo que tenemos en casa, el producto chileno, eso nunca va a cambiar y vamos a seguir siendo igual, yo no creo que cambio, y por eso me mentalizo para disfrutar el momento del fútbol y tratar de hacer lo mejor que puedo”.