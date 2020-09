Alexis se desahoga con todo y cuenta con detalles lo que le pasó en el Manchester United: “El primer día quería hacer tira el contrato”

Alexis Sánchez no es un tipo de muchas palabras, pero decidió cambiar eso y desahogarse sin filtro y con todo sobre un tema que lo atormentó bastante durante el último tiempo de su carrera, antes de volver a Italia: su paso por el Manchester United, donde llegó como el mejor jugador de la Premier League para pasar, incluso, a no ser considerado ni para la banca.

Durante seis minutos, el bicampeón de América recorrió su confesión en sus redes sociales. “Quiero hablar un poco de mi período del United, de muchas cosas que se dijeron que me hacían ver mal. Bueno, hablar un poco de toda mi experiencia en ese club”, comentó de entrada.

Y, de inmediato, confesó lo que siempre fue un secreto a voces. “Tenía un acuerdo con el Manchester City, no se dieron las cosas y me salió la oportunidad del United. Cuando chico me gustaba ese club, era tentador y terminé firmando sin informarme mucho de la interna”, sentenció.

Luego reveló que el camarín era un lío y que desde el día uno tuvo la intención de devolverse al Arsenal, donde se ganó un merecido respeto en cancha.

“Los primeros días que estuve con mis compañeros y estuve con todos… A veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. Me acuerdo del primer entrenamiento que tuve y me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa ese día y le digo a mi familia y a mi representante si no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal. Se pusieron a reír, había algo que no me cuadraba, no me parecía bueno. Pero ya estaba ahí”, complementó.

Asimismo, Alexis dijo que “sentí lo mismo durante los primeros meses, no éramos unidos como equipo en ese momento. Les cuento mi experiencia. Los periodistas hablaban sin saber y molestaba, dolía. Lo mismo de ex jugadores que no tenían idea de lo que pasaba, que era culpa mía. A veces un jugador depende de la interna, que sea una familia, que seamos unidos y no lo éramos en ese momento”.

Prosiguiendo, para el delantero todo este lío se veía en la cancha. “Se reflejaba en el campo de juego, creo yo. Y como había que culpar a uno, me culpaban a mí. Jugaba 20 o 30 minutos y la culpa era de uno. También hago autocrítica, debía jugar mejor y no lo hacía. También me lesioné, pero la culpa me la llevaba siempre yo y ahí es cuando llegaban periodistas y ex jugadores que no tenían idea de nada. No estaba feliz”, analizó.

Y así llegó la gota que rebalsó el vaso. “En un partido con el West Ham no me vestí, no me cambié y nunca me había pasado eso como jugador. Me dolió y me molestó mucho. Desde ese día dije que eso no podía ser posible. De uno de los mejores de la Premier League pasaba a no vestirme en cinco meses, me molestó. Pero llegué a mi casa, me puse triste y luego fui a entrenar doble turno, porque me exijo en mi profesión y amo lo que hago”, recordó.

“Se terminó esa temporada y llegó el actual entrenador (Ole Gunnar Solskjaer). Decidí hablar con él, le dije ‘míster, es necesario que yo tome aire’. Estaba ya la opción de Inter, me dijo que no había problemas y ya soy jugador del Inter”, concluyó con su historia.





Finalmente, brindó palabras para la institución más allá de los líos de un camarín puntual. “Sólo palabras de agradecimiento al United por darme la oportunidad de representar su camiseta. Sí me molestó mucho que no se dieran las cosas como quería pero fue por el ambiente. Si hubiera sido más positivo, todos más como familia, hubiera resultado mejor. Pero no estaba feliz, el ambiente no era bueno, los periodistas y los ex jugadores hablaban y me echaban toda la culpa a mí. Y eso molestaba”, expresó.

“Cuento todo esto ahora porque fue un período de aprendizaje como jugador y persona. Pero reitero, sólo agradecimiento al United y triste porque quería ganar todo en ese club y darle una alegría a los fans. Correspondía y no se dio por cosas que no estaban al nivel de un equipo como el United”, concluyó.