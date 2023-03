Los 34 años de Alexis Sánchez han representado un renacimiento en su juego. El salto a Olympique de Marsella ha permitido que el tocopillano cumpla la mejor campaña desde su última temporada en el Arsenal inglés, con registros de minutos y goles que multiplican lo hecho en Manchester United e Inter de Milán.

Pero eso no detiene los relojes de la carrera del Niño Maravilla, que debutó profesionalmente hace 18 años. Y el ariete hace planes para su despedida y sorprende en entrevista con TVN. Es que ya no se ilusiona con actuar en Universidad de Chile para recordar la memoria de su figura paterna, como aseguraba hace algunos años.

Si bien no descarta "jugar en Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica" y advierte que lo pensaría ("si me hacen una oferta, yo amo el fútbol"), Sánchez marca las distancias. "No me veo jugando mucho en otros equipos en Chile, aunque estoy abierto a cualquier club. Venir acá es un sacrificio, no quiero que sea de vacaciones, sino que demostrar y salir campeón, estar bien físicamente", reflexiona.

El sueño: dónde quiere jugar Alexis Sánchez en Chile



Al momento de hacer definiciones, Alexis Sánchez revela por primera vez un especial deseo para el epílogo de su carrera. Nada menos que el regreso a su tierra natal, a Tocopilla, donde el delantero pretende dejar un legado.

"Me gustaría ir pensar cada año como me siento físicamente... Pero quiero jugar hasta los 40 años, mi sueño es terminar jugando en Tocopilla, partir en Tercera, subir a Segunda y después a Primera. Es un sueño que tengo", asegura el delantero.

Luego, habla en tercera persona. "Hay muchos niños allá que sueñan con ser como Alexis, que juegan descalzos en la playa y eso no se ve actualmente. Nadie los va a ver... Quiero enseñarles mi estilo de juego, porque más allá del dinero y la infraestructura, es necesario alguien que enseñe", puntualiza.