Alexis Sánchez concedió una extensa entrevista al periodista Gustavo Huerta y TVN, en la que uno de sus temas abordados fue la mentalidad de los futbolistas jóvenes del fútbol, dejando de paso una dura realidad para el balompié criollo y los denominados tres equipos grandes.

El delantero de la selección chilena y el Olympique Marsella reveló que Colo Colo, Universidad de Chile y la Católica no son tan conocidos en el extranjero como se cree, y las promesas nacionales no deberían sacar los pies de la tierra cuando ganan algo de protagonismo en los pastos criollos.

“Soy mucho de decir lo que pienso, lo que siento, no me lo guardo. Si hay algo que no me gusta te lo voy a decir, blanco y negro, no puedo ser diferente. Siempre he sido así y la vida me ha hecho crecer y madurar en todo ámbito, en lo personal y también hay que querer”, dijo Alexis.

AS7 agrega que “acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó, que hacen un gol y se conforman. Yo fui a la sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, en un momento le hice goles a la Católica y dije ‘soy el mejor’, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas, y nadie en el mundo lo vio”.

“Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos. A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir”, complementó tajante El Niño Maravilla.

El profesionalismo, la dedicación, madurez y su amor por el fútbol

Estas palabras de Alexis salieron por la sensación de madurez que dejó el delantero a Huerta. Entonces, el crack del Marsella explica que su virtud ha sido su profesionalismo para poder mantenerse en el exigente fútbol europeo.

"Creo que eso es dedicación por lo que uno hace, creo que hay que entender al jugador chileno. La carrera es muy corta hoy en día, dura 28 años creo yo y es muy difícil para el jugador mantenerse, se conforman con hacer dos o tres goles, no van al gimnasio, descuidan la alimentación, es todo; es constancia también en el día a día de poder desarrollarte para que llegue el día en que tengas 34 ó 35 años sigas siendo de elite, y eso obviamente te lo da el día a día, la constancia, de demostrar en entrenamientos. Hay cosas que la gente no ve. Por ejemplo, tú me ves jugar un fin de semana y puedo hacer un gol, pero lo que hay atrás, de cuidarse, de no salir tanto, de comer bien y muchas cosas más”, expuso.

Alexis sentencia que “hago lo que me gusta, amo este deporte, el fútbol, y creo que lo he hecho bien toda mi carrera. Hay momentos en los que me han dado la oportunidad, otros en los que no pude por lesión, pero hoy me siento muy muy feliz con lo que estoy haciendo y creo que no hay un porqué, creo que es la oportunidad más que nada, creo que la gente dice que no ha jugado o cosas así, pero esto es la oportunidad. Si tú me das la oportunidad, yo te voy a demostrar porque es lo que amo, lo que me apasiona y lo que hago día a día”.