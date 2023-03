La selección chilena se prepara para jugar un partido amistoso ante Paraguay este lunes 27 de marzo por la fecha FIFA, donde el principal objetivo es obtener la primera victoria en la era Eduardo Berizzo. Para eso, el Toto confió en la generación dorada y Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel son la columna vertebral que busca dejarle las últimas lecciones a los nuevos. Por eso, el tocopillano pide sepultar esos años exitosos y enfocarse en el futuro porque el recambio ya llegó.

El Niño Maravilla habló con el periodista Gustavo Huerta para TVN y no se hizo dramas para hablar de la Roja. "La selección creo que es algo lindo, algo que es un amor. Jugar por tu país y representar a tu país es de las cosas más lindas que le pasan a un jugador de fútbol en su vida".

Sin embargo, apunta que "creo que hoy en día es una etapa nueva de la vida, creo que la generación dorada ya es del pasado, mucho se habla de ella pero ya está, la guardamos, ya fue, quedan dos o tres jugadores, no quedan muchos, no es generación dorada, la generación dorada eran 25 o 26 jugadores, y ahora quedan tres".

"Por eso vuelvo a explicar que la generación dorada ya hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos, y decir 'ya, ya pasó'. La gente habla mucho que hay que hacer un recambio, y el recambio ya está. Hay cuatro jugadores y muchas caras nuevas. Me gustaría que den un paso al costado, la generación dorada ya está, ya fue, como dije, se cerró el ciclo", complementó.

Así, al ser consultado sobre cuanto tiempo más jugará en el Equipo de Todos, confiesa que "hasta cuando yo pueda, si un día no puedo más y levanto la mano y hay jugadores mejores que yo, voy a ser el primero, si no me siento físicamente bien yo voy a ser el primero".

Sobre la posibilidad de que sigan jugando los que la integraron y siguen en condiciones, el oriundo de Tocopilla señala que "pero quedan pocos ya. Mientras estén físicamente bien, creo que depende de ellos también. Depende de cada jugador cuando diga "yo puedo más" o "ya no puedo más", y depende de ellos, no de mi ni del entrenador, depende de ellos y creo que son maduros como para decidir".

Cierra con su opinión sobre las eliminaciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, y mira con optimismo hacia 2026. "Duele, porque son procesos que podríamos haber ido al Mundial y no fuimos, eso es lo que me duele más. Ahora este es un proceso que está todo nuevo, todo cambiando, pero ya estamos a tres meses del primer partido, que es el más importante", concluyó.