Alejandro Tabilo (103°) vuelve a la cancha tras un paréntesis obligado por lesión y un paso relámpago por el Masters de Cincinnati, donde cayó en primera ronda.

Ahora apunta al Challenger 125 de Cancún, un torneo clave para retomar ritmo y sumar puntos. Se medirá con Francesco Passaro, un italiano que llega con hambre y como el sembrado 17° del certamen.

Tabilo y Passaro, dos desconocidos en la cancha

El chileno, sembrado 14° en Cancún, se enfrentará por primera vez en su carrera al italiano Passaro, que llega como 118° del mundo.

Son dos jugadores cercanos en nivel y que prometen un duelo picante para abrir la jornada.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Francesco Passaro?

Aunque el horario exacto aún no se ha informado, el encuentro será este miércoles 13 de agosto.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La buena noticia para los fanáticos es que la transmisión será exclusiva online vía www.atptour.com.

Para encontrar el partido, solo debes ir al menú “Challenger”, seleccionar “Challenger TV” y buscar el torneo por nombre “Cancún” o por el nombre de cualquiera de los jugadores.