La selección chilena anunció que disputará un nuevo amistoso internacional frente a Rusia, encuentro que ya generó un fuerte comentario por parte de una histórica figura del combinado europeo. El partido se jugará el próximo 15 de noviembre en Sochi, donde Rusia también enfrentará a otras selecciones sudamericanas.

Esto se debe a que el conjunto ruso continúa excluida de competiciones oficiales a raíz de la guerra con Ucrania, motivo por el cual ha optado por buscar a rivales en otros continentes

Histórico de la selección rusa lanza fuerte comentario sobre Chile

Aleksandr Mostovói, exjugador de 56 años nacido en Leningrado, tuvo fuertes comentarios para referirse a los amistosos que enfrentará la selección rusa dentro de algunos meses.

El jugador que pasó por Celta de Vigo, Benfica y Spartak de Moscú. En cuanto a selección, Mostovoi representó a la Unión Soviética en 15 encuentros y a Rusia en 50.

En conversación con Match TV, según recoge El Deportivo, el jugador apuntó a los encuentros con los sudamericanos, específicamente Perú y Chile. “Me parece excelente que Rusia juega contra ellos… yo creo que son buenos rivales. Pero llevamos mucho tiempo hablando de esto: hay oponentes y, algunas veces, nos toca jugar con los buenos”.

Agregando además un comentario que no pasó desapercibido. “¿Estos equipos vendrán con sus equipos principales o secundarios? Porque a menudo vemos que no vienen con sus equipos principales. Los rivales ya son mucho mejores que los que vinieron: turistas y trabajadores de hoteles”.

“Eso ya es bueno… si me preguntas quién ganará esos partidos, te puedo decir que jugamos en casa, por supuesto, somos favoritos”, puntualizó.