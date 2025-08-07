France Football se prepara de cara a una nueva premiación para los jugadores más destacados del mundo y anunciaron a los 10 arqueros que lucharán por ser elegidos el mejor del planeta.

Muchas veces el fútbol es injusto con los porteros, ya que les toca la misión más difícil dentro de este deporte y rara vez son reconocidos como merecen. Debido a que cuesta que ganen un Balón de Oro por ejemplo, tienen su propia categoría para seleccionar al mejor de los mejores.

Los 10 arqueros nominados

De todos los arqueros de buen nivel que hay a nivel mundial, desde France Football redujeron la lista a solo 10 porteros para seleccionar al más destacado. Como suele ser costumbre, siempre hay bastante discusión sobre si los seleccionados son los correctos.

Uno de los grandes candidatos es Emiliano Martínez. El Dibu es el ganador de las ediciones 2023 y 2024, ambas con bastante polémica. Si bien ha tenido grandes actuaciones con la Selección Argentina, donde es campeón de América y del mundo, con su equipo Aston Villa no ha logrado actuaciones tan destacadas. De hecho, pese a que se especuló con que se iría, no llegaron ofertas por él.

Arqueros como Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Jan Oblak (Atlético de Madrid) son habituales, lo que demuestra el gran nivel que han tenido en los últimos años y la regularidad, algo siempre difícil bajo los tres palos.

Yann Sommer tuvo una gran temporada con Inter de Milán, sobre todo en la UEFA Champions League. La llave ante Barcelona fue sencillamente impecable, aunque el 5-0 recibido en la final del torneo ante PSG le quita algo de respaldo. Justamente el portero parisino Gianluigi Donnarumma es otro nominado.

Dibu Martínez ganó los últimos dos Trofeo Yashin. Imagen: Getty

Yassine Bounou demostró en el Mundial de Clubes que pese a jugar en Al Hilal de Arabia Saudita, sigue tenendo el nivel con el que brilló en Sevilla y en Qatar 2022 junto a Marruecos. David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Lucas Chevalier (Lille) son los restantes nominados.