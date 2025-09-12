Manchester City dio uno de los grandes golpes en el cierre del libro de pases europeo con la contratación de Gianluigi Donnarumma. El italiano, uno de los mejores porteros del mundo, llega al cuadro ciudadano tras una polémica salida del PSG.

Pese a que está recién llegado, los reportes que llegan desde Inglaterra apuntan que su debut sería para este domingo, nada más ni nada menos que en el Clásico de Manchester ante el United en el Etihad Stadium.

Curiosamente, el italiano iniciaría su ciclo con los sky blues tal y como lo hizo el chileno Claudio Bravo hace ya largos nueve años.

Donnarumma y Bravo, un mismo inicio en el City

Hay que retroceder al 10 de septiembre del 2016, cuando en el Old Trafford el bicampeón de América jugó su primer compromiso en el arco del Manchester City. Pese a fue con victoria, lo hizo con un grosero error que terminó en el único tanto de los Diablos Rojos.

Este llegó a los 42’ del primer tiempo, cuando en una pésima salida el bicampeón de América dejó servido el balón para que Zlatan Ibrahimović la mande a guardar con un excelso remate de derecha.

El propio Pep Guardiola se refirió a la opción de que Donnarumma debute este domingo ante Manchester United: “Ya veremos. El mercado nos dio la oportunidad de fichar a Gigio, tiene 26 años, una experiencia increíble en grandes clubes, en la selección nacional”.

Claudio Bravo tuvo un debut agridulce en el arco de Manchester City. | Foto: Getty Images.

“No fichamos a Gigio para que hiciera lo que Ederson hizo. Gigio tiene otras cualidades, será bueno”, concluyó el entrenador español. ¿Se viene el debut del italiano ante el United?

¿Cuándo se jugará el clásico de Manchester entre el City y el United?

Ciudadanos y diablos rojos se verán las caras este domingo 14 de septiembre desde las 12:30 (hora de Chile) en el Etihad Stadium. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Primer League 2025-26.