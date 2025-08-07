Actualmente en el Universitario de Perú y con pasos por la liga paraguaya tras su ciclo en Chile, un destacado goleador del fútbol nacional tuvo un momento de justicia tras pasarlo mal en el ámbito monetario.

Se trata de Diego Churín, quien brilló con sus goles en equipos como Unión Española y Curicó Unido, y que tanto en 2020 y 2021 le dio portazo a Colo Colo cuando quisieron ficharlo.

El delantero fue notificado de que tras una millonaria estafa sufrida por una cercana en Paraguay, la apelación de su contadora Patricia González fue negada y tendrá fuertes consecuencias.

Millonario perjuicio para el delantero

Diego Churín y Hernán Novick, ex jugadores de Cerro Porteño, fueron estafados por su ex contadora Patricia González en Paraguay. La mujer fue notificada de una condena de tres años y seis meses en la cárcel.

Según informa el medio guaraní Última Hora, González fue acusada de “estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación”. Por ello, el nombre del ex goleador en Chile es tendencia en Paraguay.

Tal como informa el citado medio, “En el juicio se probó que la mujer remitía a los deportistas solamente la orden de pago de los impuestos, haciéndoles creer que era el comprobante de pago, para así quedarse con el dinero”.

Con más de 119 millones de guaraníes en pérdidas, el artillero que brilló en Unión Española tuvo su momento de justicia mientras se recupera de una lesión en Perú. En Chile anotó más de 30 goles entre Unión Española, U de Concepción y Curicó Unido.

