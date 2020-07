Pep Guardiola: "Queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos permitírnoslo"

Pep Guardiola se acordó de Alexis Sánchez en la conferencia de prensa previa al encuentro entre Manchester City y Bournemouth por la Premier League, en la que abordó la decisión del TAS en favor del cuadro citizen, que le permitirá jugar la próxima Champions League.

"Tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos permitírnoslo. Queríamos a Harry Maguire y no pudimos ficharlo. No pudimos pagar lo que pagó Manchester United. Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen", explicó.

Alexis estuvo a un paso de firmar por Manchester City en 2017 y 2018, pero definitivamente fue el Manchester United el que se quedó con el pase del chileno, que se convirtió en ese entonces en el jugador mejor pagado de la Premier League.

Pep Guardiola entrenó a Alexis Sánchez en 2011 con Barcelona y quiso reencontrarse con él en 2017 y 2018 (Agencia Uno)

El tema del gasto financiero de los equipos del primer mundo futbolístico ha sido clave. "Soy humilde para reconocer que sin mis jugadores no soy nada. Soy un buen entrenador, pero no gano títulos si no tengo buenos jugadores y los buenos jugadores son caros", reflexionó Pep.

Por lo mismo, reconoció que "en la última década hemos construido un club para competir en la élite y para eso hace falta invertir. Podemos gastar lo que quieran nuestros propietarios, siempre siguiendo las reglas del Fair Play financiero, y así ha sido".

Y defendió la posición del club. "Estoy increíblemente feliz por la decisión del TAS porque demuestra que todo lo que la gente dijo sobre el club no era cierto y que podremos defender en el campo lo que hemos ganado en el campo", valoró Guardiola.

Además aseguró que el city podrá mantener el ritmo con o sin su presencia en la banca. "Este club es muy sólido con Pep y sin Pep, ha tenido éxito antes de que yo llegara. Mancini y Pellegrini ganaron muchos títulos y jugaban muy bien al fútbol. Cuando me vaya, que no sé cuándo será, seguirán siendo sólidos porque tienen jugadores increíbles", subrayó.

Por último, Guardiola manifestó su deseo de seguir al mando del equipo. "Mi situación es clara. Como dije hace un mes, me quedaré aunque no hubiera Champions. Algunos decían que nos tenían que descender a League Two. Y también me habría quedado", completó.