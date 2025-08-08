ver también ＂Tiene más chances de jugar el Mundial con Chile que con Argentina”

A pesar de que este director técnico no tuvo mucho éxito en Chile pudo encontrar un trabajo en la primera división de Argentina. Luego de estar poco menos de una temporada en Everton de Viña del Mar, puso rumbo hacia su país natal.

Y hoy en día, Esteban Solari está lejos de pasarlo bien como entrenador de Godoy Cruz. De hecho, el Tomba todavía no logra ganar algún partido en la segunda parte de la fase regular en la Liga Profesional de Argentina, donde suma tres empates y una derrota.

Esa caída fue por 2-1 en casa frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Un traspié que para muchos periodistas que cubren al Bodeguero fue la gota que rebasó el vaso. En ese contexto, Solari protagonizó una respuesta que fue repudiada por muchos fanáticos del cuadro mendocino.

Esteban Solari está en el ojo del huracán por su labor en Godoy Cruz. (Felipe Zanca/Photosport).

“Somos los primeros que entendemos a la gente porque no podemos darle una alegría en casa. Dentro de lo positivo, fue que rompimos ese gol que no quería entrar. Estamos focalizados, el grupo está cabizbajo en el vestuario. No era lo que esperábamos. Pero estamos enfocados en el partido del jueves, el equipo está convencido de que puede sacar las cosas adelante”, dijo Solari sobre si tenía fuerzas para seguir.

Hasta ahí, ningún problema. El lío llegó después, cuando un reportero que no escuchó esa respuesta consultó algo muy parecido. Casi idéntico. “Dijiste en la primera respuesta que había fuerzas para seguir, algo me comentaron, yo llegué a la segunda”, introdujo el reportero.

Publicidad

Publicidad

ver también De dirigir Everton a tomar el mando de un chileno en Argentina: ¡Esteban Solari tiene nuevo club!

Dirigió a Everton en Chile: Esteban Solari se llena de críticas en Argentina por su labor en Godoy Cruz

Esteban Solari llegó a Chile para reemplazar a Francisco Meneghini en Everton de Viña del Mar y hoy en día, está muy cuestionado en Argentina. De hecho, se fue bajo una sonora pifia de los hinchas de Godoy Cruz por esta derrota ante el Lobo de La Plata.

Esteban Solari como DT de Everton. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Fue en aquel contexto en que este periodista que llegó algo retrasado a la sala lanzó su consulta. “Te pregunto si tienes fuerzas para seguir y si te reuniste con el presidente después de terminado el partido”, expuso el comunicador. Pero no encontró lo que quería.

“Se lo respondí a un compañero tuyo. Busca la respuesta en el video, lo respondí recién”, lanzó Solari, muy picante y visiblemente molesto. Esa reacción del DT fue muy reprochada por los fanáticos del cuadro mendocino, que ahora tienen un desafío de palabras mayores: el 17 de agosto visitará a River Plate en un ciclo que ya olfatea su final anticipado.

Publicidad

Publicidad