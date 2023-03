La entrevista de Gustavo Huerta a Alexis Sánchez marcó un hito en TVN y no sólo por la altísima sintonía, si no que además por la presentación del delantero chileno en su versión más elocuente y reflexiva. De hecho, el ariete inicia su relato con felicitaciones para el periodista.

"Fue un honor... yo no soy amigo de él, ni tengo una relación cercana. Por eso me llamó la atención", explica el destacado reportero en diálogo con Redgol, un día después de haber visitado al goleador histórico de la selección chilena en su casa de Huelquén.

"Me sorprendió y lo felicité. Mi reacción fue espontánea, fuera de micrófono le dije que lo felicitaba, que se notaba su madurez y su profesionalismo. Y creo que el discurso que tiene hoy demuestra por qué ha llegado donde está y por qué a los 34 años sigue vigente en una de las ligas más grandes de Europa", valora.

"Lo que pregona me marcó mucho, no porque haya sido en una entrevista conmigo, si no que por su discurso. Por mí, lo llevo a un camarín de divisiones inferiores. Es un mensaje para los que se están formando, para los padres que presionan para que el niño sea como el salvador económico de la familia", advierte el comunicador.

"Lo que dice Alexis puede ser llevado a la vida misma"



Más allá de la satisfacción por su aplaudida entrevista, Gustavo Huerta quedó feliz por aquello que pudo expresar Alexis Sánchez. "Él nos contactó para la entrevista y nos dijo que siempre lo respetamos. A todos nos sorprendió esta actitud relajada, tranquila, de hablar espontáneamente y de contar cosas que nunca había contado", puntualiza.

Por eso, el periodista cree que las palabras del tocopillano superan la cancha de fútbol. "La vida y la carrera de Alexis trascendieron el deporte, y su discurso puede ser llevado a otro ámbito, a la vida misma, cuando dice que el chileno se conforma con poco", reconoce el comunicador.

Un momento clave es el que dedica a los jóvenes. Huerta recuerda cuando Alexis dice que "que el futbolista cuando está recién empezando, hace dos o tres goles y se siente el mejor del mundo. Y lo dice porque él lo vivió, porque tambien creía que si hacia tres goles a los 16 años en Cobreloa, estaba perfecto".

"Pero después se dio cuenta de que no, que eso es muy poco, que hay que seguir entrenándose, que hay que ser disciplinado: 'Yo no hubiera llegado a los 34 años como titular y goleador de un equipo como el Marsella si no me hubiera cuidado respecto a las salidas, la alimentación'. Y esto también puede ser tomado por la gente de un ámbito distinto, no sólo el deporte", sentencia Huerta.

Por eso, Huerta se queda con el mensaje. "No sé si Alexis está arrepentido de no haberlo hecho antes (dar este tipo de entrevistas), pero creo que esto puede ser una enseñanza, este legado, este discurso. No le pregunté, pero quizás es importante es escuchar a los deportistas, porque hace más cercano a la persona", completa.