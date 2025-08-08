La U de Chile fue uno de los clubes que más dio que hablar en el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno. El Romántico Viajero sumó dos refuerzos, sacó a varios jugadores del plantel y se quedó con las ganas del esperado regreso de Eduardo Vargas.

La situación había generado todo un quiebre interno entre la dirigencia y Gustavo Álvarez, quien quería a toda costa tener un 9. Azul Azul hizo lo posible por darle en el gusto, pero finalmente no llegó ese centrodelantero que tanto deseaba.

Esto tenía muy atentos a los hinchas, quienes ahora esperan que el club no se quede corto como la temporada pasada, en la que se les escapó el título en la última fecha. Sin embargo, en la dirigencia del Bulla no están muy preocupados y hasta se quedan tranquilos de lo que hicieron.

La U se queda tranquila con su mercado de fichajes

En la U no se hacen problemas por no haber logrado encontrar al 9 que quería Gustavo Álvarez. El DT se quedó con las ganas de traer de vuelta a Eduardo Vargas, pero celebran las llegadas de Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez.

Fue el periodista Marcelo Díaz quien en el programa de YouTube Despierta León reveló una conversación con altos mandos azules sobre el balance del mercado. “Yo hablaba el otro día en el Estadio Nacional, porque preguntaba si iba a llegar alguien más y estaban con el misterio algunos dirigentes“.

De hecho, en Azul Azul destacaron que compitieron de igual a igual en cuanto a fichajes con los líderes de esta temporada. “Me decían: ‘Ojo, que de los equipos que estamos peleando arriba, somos los únicos que trajimos dos’“.

Para una parte de la directiva de la U, el balance es positivo. “Para algunos dirigentes, no era malo el mercado con Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez“, dijeron sobre los dos que llegaron y calificaron como “jugadores importantes“.

Quedará esperar ahora para saber cuál es la versión de Gustavo Álvarez al respecto. El DT tiene lesionado a Lucas Di Yorio y sus otras opciones en ataque (Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández) no han tenido un buen rendimiento, lo que pueden pagar caro al final de la temporada.

En la U están tranquilos con el mercado de fichajes que hicieron. Ahora el Romántico Viajero espera que rindan para que puedan soñar con el título, aunque la falta del 9 puede pasarles la cuenta.

¿Cuándo juega la U?

Ya con el mercado cerrado, la U va a pelear el título de la Liga de Primera en la segunda rueda. Este sábado 9 de agosto el Bulla se juega tres puntos de oro recibiendo a Unión Española en el Estadio Nacional desde las 15:00 horas.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

